“Il segreto”, le anticipazioni: l’ultimo inganno di Fernando

06 Dicembre 2019 | 14:05 di Gabriella Persiano

Maria (Loreto Mauleon), partita per Cuba con Fernando (Carlos Serrano), vive momenti di grande agitazione. Fernando, infatti, l’ha fatta visitare da un famoso medico per capire se ci sia speranza che possa tornare a camminare. Il luminare, però, le dà brutte notizie. Ha studiato il caso con attenzione e secondo lui non c’è la minima speranza che la donna riacquisti l’uso delle gambe. Per Maria è un colpo tremendo, che psicologicamente la indebolirà così tanto da portarla ad affidarsi completamente a Fernando… Ed è proprio quello che Mesia desiderava. L’obiettivo delle sue macchinazioni fin dall’inizio. Il referto del medico, infatti, fa parte di un piano malefico ordito da Fernando, che ha pagato il dottore per dire il falso. Ignara di quanto sta succedendo alle sue spalle, Maria sembra ormai condannata alla sottomissione, quando una piccola speranza giunge da Puente Viejo. Francisca (Maria Bouzas), infatti, arriva all’Avana per riportare la figlioccia a casa e aprirle gli occhi su Mesia.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 6 dicembre)

Carmelo spara a Francisca e colpisce Mauricio che le fa da scudo. Lola vorrebbe confessare a Prudencio di essere manipolata da Francisca contro di lui, ma non ci riesce e continua a fare il gioco della Montenegro. Elsa riceve dal dottor Zabaleta una bella notizia: presto potrà riprendere a condurre una vita normale. Maria è decisa a partire per Cuba e dice addio ai figli. In malo modo Isaac chiede ad Antolina di allontanarsi per sempre da lui e da Elsa, ma lei ha già in mente una spietata vendetta contro la rivale.

Le anticipazioni dall’8 al 13 dicembre

● Mauricio, ferito nell’agguato contro la Montenegro, si risveglia dal coma e Raimundo gli chiede subito se ha visto chi ha sparato.

● Francisca progetta una tremenda vendetta contro Carmelo e Severo per rispondere al loro attentato.

● Antolina finge di volersi occupare di Elsa, ma quando lei è preda di un attacco causato dalla malattia lei non le dà la medicina e rischia di farla morire.

● Prudencio scopre che Marchena ha lavorato per Francisca e sospetta di essere caduto in una trappola della Montenegro.