“Il segreto”, le anticipazioni: Marcela, io torno da te!

13 Giugno 2020 | 10:15 di Gabriella Persiano

Matias (Ivan Montes) sa che il matrimonio con Marcela (Paula Ballesteros) sta andando in frantumi a causa della sua relazione extraconiugale con Alicia (Roser Tapias), e dunque affronta la moglie per rimettere a posto le cose. L’uomo tenta di convincerla che la storia con la Urrutia è ormai terminata per sempre e che ora desidera solo stare con la sua famiglia. Marcela pare restia ad accettare le scuse del marito. Oramai, gli dice, non potrebbe più stare tranquilla. Matias, però, non si arrende e, dopo qualche giorno, ci riprova. Questa volta apre il suo cuore alla moglie con una dichiarazione tanto romantica e sincera che Marcela non può fare a meno di rimanerne colpita. La donna non si pronuncia subito, ma gli dà una speranza. Sarà un gesto di grande onestà da parte del marito a convincerla a tornare con lui: Matias le consegna un biglietto ricevuto da Alicia, dove l’ex amante chiede di parlargli, e Marcela capisce che ormai quella donna non è più importante per lui. Ma sarà davvero finita tra Matias e Alicia? La loro fede politica repubblicana li lega ancora e insieme lottano come “rivoluzionari”.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 12 giugno)

Francisca ignora il piano malefico della marchesa Isabel e non sa che le vengono fatte bere tisane avvelenate. Donna Isabel riceve una lettera da un uomo misterioso (sembra essere l’uomo della sua vita…) e si commuove. Marta riesce a convincere Rosa a fare pace, ma la sorella minore le fa promettere che non si metterà mai più tra lei e Adolfo. Carolina si incontra in segreto con Pablo, nascosto in una capanna nel bosco. Cosme muore in un incidente nella miniera provocando sconcerto in tutto il paese.

Le anticipazioni dal 13 al 19 giugno

● Pablo ha un malore durante l’incontro con Carolina e perde i sensi.

● Raimundo non smette di cercare la sua Donna Francisca e decide di andare anche all’Avana per cercare prove della sua presenza lì.

● Adolfo confessa a Marta che presto sposerà Rosa, ma non può che confessarle di essere in effetti innamorato proprio di lei.

● Francisca riesce a sopravvivere al veleno che le è stato propinato ed è decisa a lasciare il suo nascondiglio in casa di Donna Isabel, così progetta la sua fuga.