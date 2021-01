“Il segreto”, le anticipazioni: Marta aspetta un figlio

22 Gennaio 2021 | 15:02 di Gabriella Persiano

In pochi giorni Marta (Laura Minguell) si sente male più volte, eppure è chiaro che indugia invece che rivolgersi a un dottore… Quando finalmente sua madre la convince a farsi visitare, la ragazza scopre quello che temeva. La notizia che le viene data è importante e merita una riunione di famiglia: Marta è incinta! La novità viene accolta con grande gioia dalla gran parte dei presenti, ma non da tutti. Alfonso (Adrian Pedraja), infatti, appare in grande imbarazzo, così come sua moglie Rosa (Sara Sanz), anche se entrambi cercano di nascondere questo loro reale stato d’animo. Nella testa del giovane De los Visos si insinua un dubbio atroce. Non appena si trova da solo con Marta, infatti, le chiede spiegazioni: la tempistica della gravidanza non torna, il bambino non può essere di Ramon (Pablo Gomez Pando), e dunque dev’essere suo! Marta rimane senza parole dopo questa affermazione, ma è ancor più sbigottita quando si accorge che il marito ha ascoltato la conversazione… Da questo momento per la Solozabal inizia un periodo molto difficile.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 22 gennaio)

Alicia rimane coinvolta in un attentato a La Puebla. Isabel torna a fare visita a Emilia, proponendole il nome di un ennesimo specialista per Raimundo; il vero scopo della marchesa, però, è inasprire ancora di più i rapporti tra la Ulloa e la Montenegro. Iñigo si riprende dopo l’incidente alla miniera e si appresta a raccontare a Tomas ciò che sa su quello che è successo. Dopo aver saputo dell’attentato e della responsabilità degli Arcangeli, don Filiberto entra in crisi e si chiede come abbia potuto accettare di far parte di questo gruppo sanguinario.

Le anticipazioni dal 24 al 29 gennaio

● Emilia si sente ormai impotente di fronte alla volontà di Donna Francisca di non volere curare Raimundo, e così decide di “sequestrarlo”.

● Jean Pierre, il vero amore della marchesa Isabel De los Visos, arriva a Puente Viejo.

● Don Ignacio incontra Jesus Urrutia e gli assicura che sta facendo tutto quello che gli è possibile per tirarlo fuori dai guai giudiziari.

● Alicia fa un discorso nella piazza di Puente Viejo per raccontare a tutti i concittadini i tragici momenti che ha vissuto durante l’attentato a La Puebla.