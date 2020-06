“Il segreto”, le anticipazioni: nemiche fino alla fine

06 Giugno 2020 | 10:10 di Gabriella Persiano

Isabel (Silvia Marsó) spiega a Francisca (Maria Bouzas) che non c’è possibilità di riavere la Casona e la Montenegro s’infuria. Davanti ad Antoñita (Lucia Caraballo), poi, esprime la volontà di lasciare il suo nascondiglio a casa della Marchesa e uscire finalmente allo scoperto per riprendersi da sola le sue cose. La cameriera, complice della Marchesa, avverte la padrona e, quest’ultima, per evitare l’uscita in pubblico di Francisca e liberarsi una volta per tutte della potenziale rivale, escogita un malefico piano. Decide di uccidere pian piano la Montenegro con piccole dosi di veleno mischiate alle tisane che la donna beve tutti i giorni. Francisca inizia così a cadere in uno stato di malessere misto a una strana malinconia. Tuttavia anche Isabel, senza saperlo, sta per essere colpita duramente: i minatori stanno pianificando l’incendio della Habana per ucciderla! Come usciranno da questa brutta situazione le due? Isabel sarà salvata da Don Ignacio (Miguel Regueiro), mentre la Montenegro, ancora una volta, dalla sua tempra d’acciaio…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 maggio al 5 giugno)

Rosa riesce finalmente a sedurre Adolfo e i due trascorrono una notte di travolgente passione, ma subito dopo il ragazzo si sente in colpa per aver disonorato la giovane erede dei Solozabal. Marcela va a casa di Tomas per chiarire alcune cose, ma i due vengono sorpresi da qualcuno. Don Ignacio decide di rimanere a Puente Viejo. Donna Isabel comunica a Francisca che i Solozabal rimarranno a Puente Viejo e la Montenegro rinfaccia alla Marchesa di non curare bene i suoi affari come le aveva promesso.

Le anticipazioni dal 6 al 12 giugno

● Isabel riceve una lettera da un uomo misterioso, che sembrerebbe essere l’uomo della sua vita, e si commuove.

● Marta riesce a convincere Rosa a fare pace. Tuttavia la sorella minore le fa giurare che non si metterà mai più tra lei e Adolfo.

● Carolina si incontra in gran segreto con Pablo, nascosto in una capanna nel bosco.

● Matias cerca di riavvicinarsi a Marcela, ma la tregua dura molto poco.

● Cosme muore in un incidente nella miniera. In paese sono tutti convolti.