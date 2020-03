“Il segreto”, le anticipazioni: nessuno tocchi Puente Viejo

20 Marzo 2020 | 14:10 di Gabriella Persiano

Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso Castañeda (Fernando Coronado) sono tornati a sorpresa a Puente Viejo. Vogliono essere vicini ai loro figli Matias (Ivan Montes) e Maria (Loreto Mauleon) e a tutta la comunità nel momento più difficile. La costruzione della nuova diga, infatti, farà scomparire Puente Viejo sotto le acque. Inoltre, Fernando è ancora vivo e più cattivo che mai. I coniugi Castañeda cercano di placare la sete di vendetta di Matias, sequestrato assieme a moglie e figlia da Mesia, il quale ha anche ucciso a sangue freddo il padre di Marcela (Sara Ballesteros). Saranno loro, dicono, a liberarsi una volta per tutte di Fernando, e poi torneranno a Parigi dove la Guardia Civil (la polizia spagnola) non potrà toccarli. Ma le emergenze non finiscono qui: Alfonso ed Emilia devono anche ritrovare i figli di Maria sequestrati da Mesia! Come faranno? Un inaspettato alleato si fa avanti per aiutarli: Juan Garcia Morales (José Navar). Il sottosegretario non solo spiega perché ha sostenuto il progetto della diga, ma è anche disponibile a tendere una trappola a Fernando.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 20 marzo)

Prudencio e Lola si sposano nell’ultima celebrazione che si terrà a Puente Viejo prima della messa in opera della nuova diga, che comporterà l’allagamento del paese. Gracia conquista tutti ballando il flamenco durante il banchetto di nozze. Meliton viene ucciso e Carmelo inizia a indagare: sospetta che Fernando sia ancora vivo e sia più pericoloso che mai. Il sospetto si fa certezza, quando si sa che Mesia ha portato i figli di Maria via dal collegio. Don Berengario confessa a Marina di non aver mai smesso di amarla.

Le anticipazioni dal 21 al 27 marzo

● Fernando uccide anche Paco.

● Prudencio viene contattato da Saul e Julieta: gli propongono di andare da loro a Roma per iniziare una nuova vita con Lola.

● Don Berengario annuncia la decisione di abbandonare il sacerdozio per vivere il suo amore con Marina.

● Irene suggerisce a Severo di riprendere a fare l’imprenditore e tornare a produrre i suoi biscotti. Santacruz ne parla con Carmelo.

● Mauricio si chiede se riuscirà a rintracciare Fe e a lasciare Puente Viejo per ricongiungersi alla sua amata.