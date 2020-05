“Il segreto”, le anticipazioni: non ti riconosco più

02 Maggio 2020 | 11:00 di Gabriella Persiano

Marcela (Paula Ballesteros) sa che il marito Matias (Ivan Montes) è uscito dal carcere da tempo, ma di lui non ha notizie… In questa situazione ha perfino accettato la corte discreta di Tomas De los Visos (Alejandro Vergara). Il mistero su Castañeda, però, finalmente si svela: un giorno si ripresenta a sua moglie nella locanda! Marcela lo abbraccia, ma quando gli chiede perché non sia tornato subito e perché non abbia almeno scritto o telefonato, vede che Matias inizia a irritarsi. È secco con lei: al momento non può dirle nulla, ha solo bisogno di un bagno caldo e di tanto riposo! Rapidamente il rapporto si fa sempre più teso e presto scopriremo che Matias ha parecchi segreti legati alla sua attività politica. Per esempio, conosce bene Alicia Urrutia (Roser Tapias), la figlia ribelle di Jesus, e con lei ha stretto un patto legato alle azioni dei “rivoluzionari” che sognano di far cadere la monarchia spagnola. Insomma, l’uomo, il marito che Marcela conosceva bene non esiste più e così lei inizia ad allontanarsi da lui. E il timido Tomas cercherà di approfittare della situazione.



Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 aprile al 1° maggio)

Adolfo inizia a corteggiare Rosa, ma questo crea tensione tra le ragazze Solozabal. Marcela si strugge per la mancanza di notizie su Matias. Encarnacion scopre che la figlia Alicia ha saltato parecchie lezioni a scuola e si chiede dove abbia passato il tempo. Donna Isabel decide di affidare al figlio Adolfo il ruolo più importante negli affari di famiglia e relega Tomas a un ruolo di secondo piano. Ignacio decide di non rinnegare i suoi ideali repubblicani, anche se rischia di essere incriminato per complicità nell’assalto alla stazione.

Le anticipazioni dal 2 all’8 maggio

● Marta, seppure con il cuore spezzato, aiuta la sorella Rosa a conquistare Adolfo.

● Adolfo sorprende Rosa con un regalo molto azzeccato: il libro preferito della ragazza.

● Donna Isabel approfitta dell’assenza dei suoi figli per passare del tempo in intimità con un suo dipendente, il capomastro Iñigo.

● Ignacio sta per installare un nuovo macchinario nella sua azienda quando scopre che un ispettore andrà a fare un controllo, perciò sospetta che ci sia qualcuno che vuole creargli difficoltà.