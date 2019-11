“Il segreto”, le anticipazioni: nozze finite in tragedia

08 Novembre 2019 | 14:10 di Gabriella Persiano

L’esplosione al banchetto, durante il quale Fernando (Carlos Serrano) stava festeggiando il suo matrimonio con Maria Elena (Patricia Ponce de Leon), ha avuto conseguenze tragiche per la comunità di Puente Viejo. Ad avere la peggio è stata la sposa, che è morta lasciando Fernando nella disperazione. Intanto Matias (Ivan Montes) rischia di perdere un occhio, mentre gravissime sono le condizioni di Maria (Loreto Mauleon) che giace nel suo letto lottando per la vita. Dopo il funerale di Maria Elena, Fernando si precipita al capezzale della sua ex fidanzata, sentendosi in colpa per quanto accaduto. La accudisce in attesa che si svegli e, quando il momento tanto atteso arriva, lui è lì accanto a lei con Francisca (Maria Bouzas) e Raimundo (Ramon Ibarra). Maria riprende coscienza e inizia lentamente ricordare quanto successo, ignara delle tragiche conseguenze che ha riportato dopo il terribile incidente. È Francisca che, pur con un nodo alla gola, prende coraggio e le dice la verità sulla sua salute: purtroppo per lei, Maria non sarà più in grado di camminare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 all’8 novembre)

Isaac riesce a far uscire Elsa dal carcere, ma la loro felicità sembra compromessa dallo stato psicologico della Laguna. Adela è raggiante: ha convinto la famosa avvocatessa Victoria Kent ad aiutare l’associazione delle donne di Puente Viejo a lottare per i loro diritti. Antolina, nonostante le minacce di Isaac, decide che non lascerà il paese né ritirerà la denuncia contro Elsa. Maria ammette davanti a Raimundo di essere gelosa di Maria Elena e della felicità di Fernando. Lola, disperata, si offre a Ortega. Severo decide di vendicarsi contro Francisca.

Le anticipazioni dal 9 al 15 novembre

● Elsa in lacrime confessa a Isaac che le sue condizioni di salute sono pessime e che le resta poco da vivere, ma Guerrero la consola.

● Severo pensa che ci sia un collegamento tra l’attentato che aveva progettato contro Francisca e la tragedia al banchetto di nozze. Intanto Irene scopre un testimone pronto a inchiodare il colpevole.

● Matias subisce un delicato intervento all’occhio ferito. E il dottor Zabaleta riesce a salvarglielo.

● Prudencio impedisce a Lola di commettere un grave errore.