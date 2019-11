“Il segreto”, le anticipazioni: passioni & minacce

22 Novembre 2019 | 14:10 di Gabriella Persiano

Isaac (Ibrahim Al Shami) è euforico perché il denaro raccolto con la colletta degli amici e con il prestito avuto da Prudencio (José Milan) permetterà l’operazione di Elsa (Alejandra Meco). Ma quando va a salutarla prima dell’intervento, all’improvviso si rende conto di quanto sia pericolosa la situazione. Elsa, infatti, non ha molte probabilità di sopravvivere e così si salutano come se fosse l’ultima volta che si vedono. Isaac passerà ore di attesa snervante prima che il dottor Zabaleta (Miguel Mota) arrivi a rassicurarlo: in sala operatoria è andato tutto a meraviglia! Al suo risveglio Elsa trova il suo amato e la prima cosa che gli chiede è un bacio, per loro può ricominciare una vita d’amore e gioia. Non sanno, però, che nelle stesse ore sta avvenendo qualcosa di inquietante a casa loro. Antolina (Maria Lima) è entrata di nascosto e sta bruciando una foto di Elsa mentre la maledice: cos’avrà ancora in mente per intralciare la felicità della coppia?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 22 novembre)

Prudencio cerca di consolare Lola, ma lei non vuole spiegargli perché sia così disperata. Isaac riceve una bellissima notizia: gli amici stanno facendo una colletta per pagare l’intervento che potrebbe salvare la vita a Elsa. A sorpresa, si offre anche Antolina per aiutare a raccogliere i fondi per l’operazione, ma Elsa sospetta che ci sia qualche brutto secondo fine dietro tanta bontà. Maria è esasperata per aver perso l’uso delle gambe e tratta male Fernando; lui, comunque, fa del suo meglio per starle vicino.

Le anticipazioni dal 24 al 29 novembre

● Prudencio passa la sua prima notte di passione con Lola.

● Fernando scopre il piano di Francisca contro Severo.

● Mauricio, incaricato da Francisca di sabotare l’auto dei Santacruz, non esegue l’ordine. Qualcun altro lo eseguirà.

● Adela viaggia con Irene e muore nel terribile incidente causato dal sabotaggio. Irene invece si salva.

● Carmelo è certo che dietro all’incidente ci sia Francisca e promette di vendicarsi.

● Raimundo dice a Maria di partire per Cuba: teme che la vendetta contro Francisca possa colpirla.