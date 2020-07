“Il segreto”, le anticipazioni: più forti di ogni ostacolo

18 Luglio 2020 | 10:10 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"



Continuano le repliche estive di Il segreto ed entriamo nel vivo di una delle storie d’amore più contrastate e drammatiche della soap. Soledad (Alejandra Onieva) è stata rinchiusa in casa da Francisca (Maria Bouzas) per impedirle di incontrare Juan (Jonas Berami), ma il ragazzo non si arrende. Si intromette furtivamente alla Casona pur di incontrare la sua amata, ma viene scoperto e severamente punito. La Montenegro, infatti, ordina a Mauricio (Mario Zorrilla) di dargli una lezione e il giovane viene picchiato da Godoy e dai suoi scagnozzi. Juan giace senza sensi in mezzo al bosco, mentre in paese, dai racconti di Mauricio, correrà voce che il ragazzo sia morto. In realtà, Juan è ancora vivo, ma la sua vita sarà appesa a un filo e Soledad, dalla sua stanza che è diventata una prigione, escogiterà un piano per uscire, pur rischiando di morire. Con l’aiuto di Pepa (Megan Montaner), la ragazza berrà un intruglio che costringerà la madre a mandarla in ospedale. Un dramma dopo l’altro, insomma, ma le intricate e dolorose vicende della Castro e di Castañeda sono appena iniziate…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 luglio)

Il segreto ha sospeso la programmazione delle puntate inedite ed è ripartito dalla prima stagione.

Don Anselmo ricorda dove ha visto Pepa: era una serva in casa di Carlos Castro. Sebastian torna a Puente Viejo con l’intenzione di pagare i debiti del padre, ma Raimundo si oppone. Francisca si ammala e chiede aiuto a Pepa, l’unica in paese che con certe conoscenze mediche. Soledad confida le sue pene d’amore a Mercedes, una cugina di passaggio alla Casona, ma a Francisca non va giù. Tristan corteggia Pepa sempre più intensamente.

Le anticipazioni dal 20 al 24 luglio

● Alberto Guerra, il nuovo e tanto atteso medico di Puente Viejo, arriva in paese e inizia a lavorare senza sosta, ansioso di conoscere Pepa la levatrice. La donna si è fatta in quattro per aiutare i malati in assenza di un dottore.

● Don Anselmo, dopo aver scoperto il passato di Pepa, ascolta il racconto che la giovane gli fa in confessionale, di modo che tutto rimanga segreto.

● Tristan continua a indagare sulla misteriosa morte del padre.

● Francisca si trova a dover ospitare la pettegola cugina Mercedes.