“Il segreto”, le anticipazioni: proprio come ”i promessi sposi”

La vita alla Casona è sempre più complicata e Don Ignacio (Manuel Regueiro) è sempre più preoccupato. Vediamo di fare il punto… La fidata Manuela (Almudena Cid) ha rischiato di morire e lui non sa che è stato un tentativo di omicidio compiuto da sua moglie Donna Begoña (Blanca Oteyza). Assiste poi ai continui litigi delle figlie maggiori, che non vanno d’accordo con i mariti. Infine, è venuto il progetto di matrimonio di Pablo (Adrian Exposito) e Carolina (Berta Castañé). Vogliono sposarsi subito, ma Don Ignacio si oppone: sono giovani e alla Casona c’è già tanto a cui pensare. Il “veto”, però, è accolto molto male e i fidanzati ipotizzano una fuga. Manuela conosce Carolina da quando era bambina, e dunque approfitta di un momento di confidenza col padrone per suggerirgli di non essere così inflessibile con lei; i ragazzi, dice la cameriera, sono talmente decisi che potrebbero fare una sciocchezza. Le parole di Manuela sono sempre state preziose per Don Ignacio, e quindi anche questa volta rifletterà sulla possibilità di cambiare idea e benedire i “promessi sposi”.

Il riassunto di domenica 25 aprile

Tomas, preso dai sensi di colpa, confessa al fratello Adolfo la verità sulla sua nascita. Donna Isabel rimane sconvolta, ma non può che dare al figlio la conferma che questi va cercando. Jesus Urrutia capisce che la ritrovata libertà non cancella le sue angosce e pensa con rimpianto al vecchio lavoro in fabbrica: di meglio non si trova… Alicia è spaventata dalle minacce di morte, ma non ha intenzione di mollare la politica. Dopo l’iniziale sconforto, Francisca si convince di poter fare cambiare idea a Raimundo: gli ridarà la voglia di vivere.

Le anticipazioni di domenica 2 maggio