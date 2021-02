“Il segreto”, le anticipazioni: Puente Viejo ha un nuovo sindaco

12 Febbraio 2021 | 12:45 di Gabriella Persiano

Finalmente arrivano le elezioni così attese da Alicia (Roser Tapias), che ha avuto il coraggio di sfidare Mauricio (Mario Zorrilla), sindaco in carica di Puente Viejo. La Urrutia è una candidata anomala, certo: non solo è donna, ma è anche repubblicana in un Paese di antica tradizione monarchica… Eppure sorprende tutti, vince e diventa sindaco. Del resto, nell’aria si sente il vento del cambiamento, l’inizio del sogno repubblicano che si sarebbe infranto con la guerra civile che insanguinò la Spagna tra il 1936 e il ’39. Mauricio rispetta il voto popolare e si complimenta con Alicia. Non tutti, però, prendono altrettanto di buon grado la vittoria della donna. Don Filiberto (Andres Suarez), per esempio, rimane sconcertato e non crede possibile che sia successo davvero. Tomas (Alejandro Vergara), ormai ai ferri corti con l’ex amica, alla prima occasione lancia ad Alicia un’occhiata di disprezzo; oltre tutto, il giovane De los Visos si è unito al gruppo segreto degli Arcangeli e il loro scopo è fermare i repubblicani a ogni costo.

Il riassunto di domenica 7 febbraio

Durante la cerimonia necessaria a entrare a far parte del gruppo degli Arcangeli, Tomas scopre che la madre Isabel è uno degli incappucciati. Alicia aspetta trepidante l’esito delle elezioni per il nuovo sindaco di Puente Viejo. Rosa è nervosa per la vicenda della gravidanza di Marta e si sfoga con la madre Begoña, che le promette sostegno. Iñigo è deciso a scoprire che cosa si nasconda dietro l’atteggiamento sibillino di Antoñita e la segue. Carolina apprende di non avere nessun legame di sangue con Pablo.

Le anticipazioni di domenica 14 febbraio

● Pablo giura amore eterno a Carolina e i due pianificano le nozze.

● Isabel conforta Tomas: essersi unito agli Arcangeli è la scelta più giusta che poteva fare.

● Ramon rimane sconcertato dalla reazione di Marta, che non nega che il figlio che aspetta possa essere di Adolfo.

● Francisca ferma Lazaro che sta per uccidere Raimundo e scopre che l’uomo cerca di vendicarsi per la morte del fratello.

● Begoña organizza un aperitivo per appianare i problemi tra le figlie Marta e Rosa e i loro mariti.