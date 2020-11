“Il segreto”, le anticipazioni: quando si dice… è folle d’amore

06 Novembre 2020 | 15:02 di Gabriella Persiano

Dopo il funerale della madre, Adolfo (Adrian Pedraja) si apparta con Rosa (Sara Sanz) per parlarle. Il giovane vorrebbe rimandare le nozze a causa del lutto, ma la fidanzata, incinta, non la prende bene. Lei sa, infatti, che non è la morte di Isabel (Silvia Marsó) a muovere Adolfo, bensì il fatto che il “promesso sposo” non ami lei, ma Marta (Laura Minguell). La ragazza trova dunque il coraggio di affrontarlo e gli pone una semplice domanda: ama lei o ama sua sorella? Adolfo non dà una vera risposta, ma insiste col dire che sarà il miglior padre del mondo e che tutto andrà bene. Rosa, però, da questo momento perde completamente la ragione. Quando Adolfo si allontana, inizia a parlare con se stessa e si vede come “sdoppiata”. Da una parte c’è la Rosa riflessiva e calcolatrice; dall’altra c’è la parte di lei furiosa che le farà fare cose senza senso… Le allucinazioni di Rosa, poi, non sono solo visive, ma anche uditive. È convinta, per esempio, di aver sentito Manuela (Almudena Cid) e Carolina (Berta Castañe) prenderla in giro nello studio per il suo abito da sposa… Ma quando entra si rende conto che questi commenti sgradevoli non sono mai stati fatti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 1° al 6 novembre)

Francisca sorprende Isabel mentre fruga tra le sue cose e le punta una pistola alla testa. In ospedale Adolfo si dispera per la notizia della gravidanza di Rosa e pensa di aver perso ormai le redini della sua vita. Maria Jesus, la madre di Pablo, si presenta a sorpresa alla Casona. Tiburcio riceve la visita di Estefania, una donna che spunta dal suo oscuro passato. Alicia si complimenta con Tomas per come inizi a prendere decisioni sul lavoro senza dipendere dalla madre. Matias ritrova la passione con Marcela, ma sembra turbato.

Le anticipazioni dall’8 al 13 novembre

● Isabel si finge morta (addirittura assassinata!) per portare a termine il piano di Francisca contro Eulalia Castro.

● Eulalia cade nella trappola di Francisca e la raggiunge al cimitero davanti alla “tomba” di Isabel. Esplode però una collutazione e la marchesa De los Vivos uccide la Castro: così la Montenegro rimane senza notizie di Raimundo.

● Maria Jesus accetta l’ingente somma di denaro che Don Ignacio le offre per sparire dalla circolazione.

● Tiburcio ricorda i momenti di passione con Estefania.