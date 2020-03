“Il segreto”, le anticipazioni: quando una figlia tradisce

06 Marzo 2020 | 14:15 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"



I piani di Esther (Patricia Delgado) sono stati scombinati dall’arrivo a Puente Viejo di sua madre Marina (Ana Lopez Segovia). Mentre era intenta a irretire suo padre, don Berengario (Miguel Uribe), con una montagna di bugie, Esther viene smascherata. A nulla, infatti, è servito il suo tentativo di convincere la madre ad andarsene per non alimentare i pettegolezzi sulla relazione tra lei e il prete. Marina è rimasta in paese e così ha scoperto la verità. Parlando con don Berengario ha saputo che Esther ha raccontato di essere nei guai per un debito e che il prete si è detto disposto a darle tutto il denaro che ha. Marina è stupita e arrabbiata, quindi affronta la figlia e la sgrida… Ma Esther ha già un piano di riserva. Prima di essere costretta a confessare tutto a suo padre, ruba il denaro che il don tiene in una cassetta in casa. Non è la cifra che sognava, ma se la farà andare bene. E fugge. Don Berengario rimane di stucco e con Marina inizia a fare di tutto per rintracciarla. Nel frattempo, però, riaffiorano gli errori commessi in passato dal sacerdote e dalla donna. Tutto sembra perduto. Ma le sorprese non sono finite.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 1° al 6 marzo)

Don Anselmo cerca di far ragionare don Berengario, che ormai ha deciso di lasciare l’abito talare per poter stare con l’antico amore Marina. Esther, intanto, si serve dei pettegolezzi di Dolores per spingere sua madre Marina ad andarsene. Irene dice a Marcela di voler scrivere un articolo sull’ingiustizia che sta per subire Puente Viejo, ossia finire sommerso dalle acque. Lola prepara le nozze con Prudencio, ma vede che gli amici (soprattutto Marcela) sono preoccupati, così pensa che il futuro marito le nasconda qualcosa.

Le anticipazioni dall’8 al 13 marzo

● Carmelo dà pessime notizie a Severo, Meliton e Raimundo: le acque di Puente Viejo sono avvelenate e Garcia Morales vuole distruggere il paese.

● Prudencio dice a Matias di essere angosciato perché l’usuraio Pablo Armero gli sta con il fiato sul collo.

● Garcia Morales va alla Casona per chiarire di non avere nulla a che vedere con l’avvelenamento delle acque, ma Raimundo resta dubbioso.

● Francisca capisce che la tenuta sta andando in malora e si chiude nel suo dolore: è sempre stata fonte di orgoglio e potere per la sua famiglia.