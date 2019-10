“Il segreto”, le anticipazioni: quanti misteri dietro quel timido sorriso

18 Ottobre 2019 | 14:00 di Gabriella Persiano

Una splendida ragazza è arrivata da poco a Puente Viejo. Si tratta di Lola Mendaña, interpretata dalla giovanissima (ha 22 anni) Lucia Margó. Lola è una contadina dall’aspetto semplice e dall’indole genuina, ma la sua bellezza dirompente saprà fare breccia nel cuore di Prudencio Ortega (José Milan). Ortega perderà la testa per lei e dimenticherà una volta per tutte la delusione per l’amore non corrisposto da parte di Julieta. Ma Lola è davvero così limpida e innocente come sembra? Come tutti a Puente Viejo, anche lei nasconde un segreto… Anzi, due.

«Nonostante sembri fragile e sottomessa, Lola in realtà è una donna forte e coraggiosa» spiega Lucia Margó. «Ha una tempra d’acciaio, tanto da scontrarsi con un nemico temibile come Donna Francisca (Maria Bouzas)». Scopriremo presto, infatti, che dietro l’arrivo di Lola c’è un piano ben studiato dalla Montenegro. La Signora di Puente Viejo ha orchestrato l’incontro tra Prudencio e la Mendaña per annientare quel potenziale nemico che è diventato Ortega. Ma la Montenegro non ha calcolato un fattore capace di sconvolgere tutte le sue macchinazioni: la forza dell’amore. Prudencio, infatti, rimarrà stregato da Lola, ma anche lei pian piano ri cambierà i suoi sentimenti, e a Puente Viejo nascerà un’altra storia d’amore romanticissima e colma di pathos che farà sognare tutti i telespettatori.

Il patto con Donna Francisca non è l’unico segreto di Lola: un altro è legato alla croce che la ragazza porta sempre al collo. Insomma, chi sarà veramente la Mendaña? Lo scopriremo più in là. Intanto, però, i telespettatori sono rimasti colpiti dalla somiglianza che c’è tra lei e quella che è stata la prima eroina romantica della serie, ossia Pepa. Ci sarà un legame tra loro o sarà solo una coincidenza? Naturalmente verremo a saperlo seguendo Il segreto e la bella storia d’amore che sta per iniziare.

Cosa sappiamo, invece, della bella Lucia Margó? Aspirante ballerina, l’attrice madrilena ha avuto la fortuna di iniziare la carriera televisiva direttamente da una produzione importante come Il segreto: «Non ho avuto paura e mi sono buttata in questa sfida a capofitto. Ero così felice da averla affrontata con la giusta dose di incoscienza ed è andata molto bene!».

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 18 ottobre)

Antolina viene smascherata una volta per tutte e Isaac torna tra le braccia di Elsa. Maria rifiuta la proposta di Francisca di nominare Esperanza e Beltran eredi della fortuna dei Montenegro. Adela viene sequestrata appena fuori da scuola. Severo cede le sue proprietà a Prudencio così da avere il denaro che serve per avviare la sua attività commerciale, ma non sa che Ortega è d’accordo con Francisca per rovinarlo. Consuelo ha ricevuto notizie confortanti sulle condizioni di Julieta e Saul, andati via per sempre da Puente Viejo.

Le anticipazioni dal 19 al 25 ottobre

● Irene viene a sapere da Anacleto che i prezzi del riso sul mercato si sono abbassati e teme che per Severo sia la rovina.

● Isaac, dopo aver buttato tutti gli oggetti personali che gli ricordano Antolina, chiede a Elsa di vivere come marito e moglie, ma un’altra disgrazia sta per abbattersi su di loro.

● Fernando stupisce Maria andando alla Casona con la nuova fidanzata Maria Elena.

● Francisca inaugura l’Associazione delle Donne di Puente Viejo e promette una donazione ad Adela, ma le sue vere intenzioni non sono così buone.