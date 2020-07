“Il segreto”, le anticipazioni: questo amore disperato

04 Luglio 2020 | 10:15 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"



Una delle storie più romantiche del Segreto è quella tra Soledad Castro (Alejandra Onieva) e Juan Castañeda (Jonás Berami). Lei è di famiglia aristocratica: è la figlia che Francisca (Maria Bouzas) ha avuto dal defunto marito Salvador Castro. Lui è un contadino alle dipendenze della famiglia Montenegro. Del loro amore clandestino la soap ci racconta sin dall’inizio e in questi giorni vedremo appunto i due alle prese con i primi drammi. Francisca si accorge che tra la figlia e Juan c’è una certa confidenza e incarica Mauricio (Mario Zorrilla) di tenerli d’occhio. Castañeda, intanto, rinuncia a un’opportunità di lavoro a Parigi pur di non lasciare l’amata, e si capisce che il loro amore non è solo una cotta adolescenziale. Oltre ad amarsi, Soledad e Juan sono legati da un segreto nascosto nelle terre dei Montenegro. Il ragazzo, infatti, si ribellerà all’ordine del padrone Tristan (Álex Gadea) di scavare vicino alla sorgente del fiume per cercare minerali utili per i terreni. Il ragazzo teme che una terribile verità venga fuori, ma questo rifiuto darà inizio a parecchi guai.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 giugno al 3 luglio)

Il segreto ha sospeso la programmazione delle puntate inedite ed è ripartito dalla prima stagione.

Pepa decide di non lasciare Puente Viejo e inizia ad aiutare Angustias, la moglie di Tristan, a uscire dal suo stato di confusione mentale. Tristan, dal canto suo, cerca di avvicinarsi a Pepa, ma la levatrice si mostra scostante. Angustias scopre che Donna Francisca vuole farla internare, così fugge e tenta di compiere un gesto estremo. Juan si introduce di nascosto nella Casona per vedere l’amata Soledad, ma viene scoperto da Mauricio.

Le anticipazioni dal 6 al 10 luglio

● Pepa riesce a rubare la cartella medica di Angustias dall’ospedale psichiatrico e ha le prove che il piccolo Martin non può essere figlio della moglie di Tristan.

● Francisca fa sì che il direttore della banca che deve dare un prestito importante a Raimundo venga sostituito, così lui non avrà il denaro.

● Tristan continua a sentirsi molto attratto da Pepa, ma preferisce non esporsi.

● Emilia è angosciata perché il padre Raimundo sembra sparito. Il poveretto torna a casa malridotto: qualcuno lo ha bastonato.