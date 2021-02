“Il segreto”, le anticipazioni: Ramon e Marta: una storia finita?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 28 febbraio su Canale 5 (dom. ore 14.15) Gabriella Persiano







Marta (Laura Minguell) si era illusa di essere riuscita a mettersi alle spalle il passato. La storia con Adolfo (Adrian Pedraja), le bugie alla sorella, le pene d’amore. Insomma, tutto sembrava essere stato cancellato dal matrimonio con il cugino Ramon (Pablo Gomez Pando)… La sua gravidanza, però, ha ribaltato ogni cosa. Ramon infatti ha scoperto che il bambino in arrivo non può essere suo e all’improvviso, come se fosse finito sotto una doccia fredda, si è reso conto di essere stato preso in giro. A nulla, poi, sono serviti i tentativi di Donna Begoña (Blanca Oteyza) di riportare la serenità in casa. Tra un aperitivo e una cena in compagnia, la donna pensava di riuscire ad appianare l’astio tra sorelle e la distanza di queste dai rispettivi mariti, ma proprio Ramon si è rivelato l’osso più duro. L’uomo non si fa più vedere in casa, cena da solo in cucina e non rivolge più la parola alla moglie, se non per insultarla. Marta tenta un riavvicinamento, ma il risultato è quello di sentirsi rinfacciare le terribili bugie che ha raccontato, come solo una persona disonesta e senza scrupoli può fare. Ramon ormai è carico di rabbia, e questa rabbia è una bomba pronta a esplodere.

Il riassunto di domenica 21 febbraio

Iñigo affronta Jean Pierre e si mette nei guai. Mauricio passa il testimone di sindaco alla repubblicana Alicia; lei spiega ai concittadini che i monarchici sono comunque ancora forti. Don Ignacio cerca di parlare con Ramon per farsi spiegare come mai lavori allo stremo ed eviti tutti, ma il genero svicola. Matias confessa a Marcela di essere preoccupato per le ritorsioni dei monarchici dopo la vittoria della Urrutia. Donna Begoña insiste con Rosa affinché le racconti l’origine dei dissapori con la sorella, ma la ragazza ha una crisi isterica.

Le anticipazioni di domenica 28 febbraio

● Huertas annuncia in piazza che il Re ha lasciato la Spagna ai repubblicani.

● Tomas informa Adolfo che Maqueda è sparito e che devono parlare con la madre per capire se c’è un collegamento tra il fatto e la presenza dell’ospite francese alla Habana.

● Francisca racconta a Raimundo le novità politiche portate dalle elezioni, ma la reazione di Ulloa si limita a un battere di ciglia.

● Carolina vorrebbe aiutare Marta, in crisi con il marito. Donna Begoña però le ordina di non intromettersi nella vicenda.