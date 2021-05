“Il segreto”, le anticipazioni: Rosa adesso minaccia Marta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 16 maggio su Canale 5 (dom. ore 14.15) Gabriella Persiano







Le due sorelle maggiori Solozabal si affrontano. E non ci sono più sorrisi tra loro. Per Marta (Laura Minguell) il periodo nero non è terminato. Perso il bambino, è ancora in convalescenza quando riceve un’inquietante visita di Rosa (Sara Sanz). La sorella minore non è preoccupata per il suo stato di salute, ha ben altro per la testa: ci tiene a farle sapere che deve stare alla larga da Adolfo (Adrian Pedraja). Se non lascia in pace suo marito, le dice con lo sguardo inferocito, sarà capace di qualsiasi cosa. Marta rimane pietrificata… E gli choc non finiscono qui. La madre Begoña (Blanca Oteyza) fa sapere a Marta di essersi sbarazzata per sempre di Ramon (Pablo Gomez Pando)! La donna non crede alle sue orecchie: lo ha ucciso! Le emozioni forti e destabilizzanti continuano quando Marta incrocia Adolfo. È chiaro che si amano ancora, ma il loro amore sembra impossibile: riusciranno a resistere ai loro sentimenti? Marta è molto fragile, De los Visos è parecchio infelice con Rosa, e la tentazione è molto forte…

Il riassunto di domenica 9 maggio

Manuela si è presa lo scomodo impegno di convincere Don Ignacio a benedire la decisione di sposarsi presa da Carolina e Pablo: lei sa che i ragazzi lo farebbero comunque. Donna Begoña, senza remora alcuna, si prepara a fare una confessione sconvolgente alla figlia Marta. Alicia prepara un discorso da fare in piazza a Puente Viejo per mostrare ai suoi nemici di non aver paura delle minacce. Matias ritrova la passione con Marcela, ma la volontà di morire di nonno Raimundo lo ha gettato in una grande angoscia.

Le anticipazioni di domenica 16 maggio