“Il segreto”, le anticipazioni: Rosa vuole uccidere suo padre!

20 Novembre 2020 | 14:58 di Gabriella Persiano

Rosa (Sara Sanz), accecata dalla gelosia verso la sorella Marta (Laura Minguell) e convinta che Adolfo (Adrian Pedraja) abbia accettato di sposarla solo perché è incinta, ormai ha quasi perso la ragione. A momenti si mostra euforica nell’organizzare le nozze, poi improvvisamente cambia umore e vuole annullarle… Di questa fragilità approfitta la sua futura suocera Donna Isabel (Silvia Marsó). La marchesa infatti vuole “usare” la ragazza come arma nella sua guerra personale contro i Solozabal. La convince del fatto che le sue sfortune (persino il tradimento della sorella!) siano da imputare a suo padre Don Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro), come se l’uomo avesse architettato tutto per renderle la vita impossibile. Donna Isabel è così efficace nel trasmettere questa idea, che Rosa va a trovare suo padre con l’intenzione di ucciderlo. Entra dunque nello studio paterno, vede Don Ignacio addormentato su una sedia e gli punta una pistola contro. Non ha però il coraggio di premere il grilletto e, quando il padre si sveglia, nasconde l’arma e sviene.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 20 novembre)

Donna Francisca riesce a ritrovare Raimundo, ma lui è in pessime condizioni e non ricorda nulla. Adolfo si sfoga con Tomas confessando al fratello di sentirsi soffocare al pensiero di doversi sposare con Rosa perché è incinta. Rosa, ormai in delirio, si veste da sposa e cade dalle scale. Pablo si rende conto che sua madre Maria Jesus è solo un opportunista e che è arrivata alla Casona non per lui, ma per chiedere denaro a Don Ignacio. Tiburcio, con Onesimo e Hipolito, progetta una trappola per liberarsi di Estefania.

Le anticipazioni dal 22 al 27 novembre

● Matias dice a Marcela che per lui non c’è un’altra donna come lei, ma che ha bisogno della sua fiducia per risolvere certe questioni politiche con Alicia.

● Don Ignacio indaga su Maria Jesus e scopre che in realtà è tornata per vendicarsi dei Solozabal.

● Raimundo non esce dal suo stato catatonico e il medico conferma a Francisca che potrebbero passare anche anni prima che si desti.

● Tomas chiede a Iñigo di nascondere a Isabel il progetto di modernizzare la miniera: non sa che lui le ha già detto tutto.