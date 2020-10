“Il segreto”, le anticipazioni: si finisce nel mirino

30 Ottobre 2020 | 14:30 di Gabriella Persiano

Donna Isabel (Silvia Marsó) si introduce furtivamente nella camera di Francisca (Maria Bouzas). Cerca qualcosa che le faccia capire quali siano i piani della Montenegro e se c’è qualcosa nelle macchinazioni della sua ospite che le sia sfuggito. La marchesa, però, viene sorpresa proprio da Francisca, che non esita a puntarle una pistola alla testa! Isabel non si fa prendere dalla paura, le parla e cerca di convincerla del fatto che non è di lei che deve aver paura. C’è qualcun altro dietro i loro recenti guai, le dice. Secondo la marchesa, si tratta di Eulalia Castro (Charo Zapardiel), la parente che Francisca crede morta in manicomio. La Montenegro è perplessa, ma non demorde e dà un ultimatum alla De los Visos: entro un giorno deve portarle le prove del fatto che Eulalia sia viva, altrimenti non si farà scrupoli a spararle! Quando Francisca scoprirà che Isabel ha ragione, a sorpresa inizierà una strana alleanza tra le due donne che porterà a un altro diabolico piano dell’ex Signora di Puente Viejo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 30 ottobre)

Rosa confessa a Marta di essere incinta di Adolfo. Matias va al municipio e punta una pistola contro Mauricio, secondo lui colpevole dell’incendio e delle gravi condizioni in cui versa Camelia. Pablo incontra la sua vera madre. Don Filiberto viene aggredito da alcuni uomini i quali, dopo averlo picchiato, lo umiliano ricoprendolo di vernice nera e di piume di uccello. Sebbene malridotto, Raimundo fugge dalla “prigione” dove lo hanno rinchiuso i suoi sequestratori. Due brutti ceffi sparano ad Adolfo in una bisca.

Le anticipazioni dal 1° al 6 novembre

● Adolfo, in ospedale, si dispera per la notizia della gravidanza di Rosa e pensa di aver perso ormai le redini della sua vita.

● Maria Jesus, la madre di Pablo, arriva a sorpresa alla Casona.

● Tiburcio incontra Estefania, una misteriosa donna del suo occulto passato.

● Alicia si complimenta con Tomas per come stia iniziando a prendere decisioni sul lavoro senza chiedere il parere della madre Isabel.

● Matias ritrova la passione con Marcela, ma il giovane sembra turbato da qualcosa che non vuole rivelare.