“Il segreto”, le anticipazioni: siamo alla resa dei conti

03 Aprile 2020 | 14:10 di Gabriella Persiano

Le fiamme divampano: l’incendio che Fernando (Carlos Serrano) ha appiccato per vendetta sta distruggendo tutta Puente Viejo. Prima che la storia del nostro amato paese spagnolo faccia un balzo in avanti, c’è però ancora spazio per un ultimo evento, molto atteso… Le fiamme sono arrivate anche alla Casona, dove Maria (Loreto Mauleon) riesce a mettere in salvo Donna Francisca (Maria Bouzas) e i suoi piccoli Beltran ed Esmeralda. Lei però non si allontana, perché vuole chiudere i conti con Mesia una volta per tutte, e dunque, nonostante le suppliche della Montenegro, rimane in casa. Ha ragione: Fernando la raggiunge lì. L’uomo ha ancora la torcia in mano e il suo sguardo è pieno di odio. Confessa tutte le sue malefatte, compreso l’avvelenamento delle acque del paese. E dopo aver rovinato la vita a tutti quelli che lo hanno disprezzato, adesso vuole farla finita anche con lei, l’unica donna che abbia mai amato ma che ha sempre rifiutato il suo amore. Maria però lo avverte che l’unico a morire sarà lui e nella sua mano compare una piccola pistola tascabile. Il dito è sul grilletto!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 marzo al 3 aprile)

Marcela è terrorizzata dalla furia di Matias, che non si vuole arrendere alla fine di Puente Viejo, anche a costo di morire. Gracia non sa se accettare la proposta di lavoro della compagnia di flamenco, perché la porterebbe lontano da marito e figlia. Marina continua a cercare la figlia Esther. Prudencio tende una trappola all’usuraio Armero per spillargli denaro. In procinto di abbandonare Puente Viejo, Donna Francisca si rifugia nei ricordi. Maria decide di partire per Cuba e di ricongiungersi finalmente a Gonzalo.

Le anticipazioni dal 4 al 10 aprile

● Garcia Morales, pentito, salva Puente Viejo dall’allagamento. Ma Fernando ha in serbo un altro piano terribile.

● Don Anselmo dice addio a don Berengario tra le lacrime, poiché dopo molti anni sono costretti a separare per sempre le loro strade.

● Dolores svuota il negozio con l’aiuto di Gracia e Hipolito, e si prepara a lasciare per sempre il paese.

● Onesimo progetta di partire per la Germania dove gli hanno offerto un buon impiego, ma non vuole andare solo, così chiede a Brunilda di sposarlo.