“Il segreto”, le anticipazioni: Tomas riceve il “battesimo”

05 Febbraio 2021 | 12:33 di Gabriella Persiano

Tomas De los Vivos (Alejandro Vergara) si appresta a ricevere il “battesimo” per entrare nell’organizzazione segreta degli Arcangeli. Don Filiberto (Andres Suarez) dunque inizia ad elencargli quali saranno i doveri che il giovane dovrà rispettare fino al giorno della sua morte… Mentre il prete parla, però, uno degli incappucciati che segue il rito si alza e si scopre il volto. Tomas e don Filiberto rimangono attoniti quando vedono che si tratta di Donna Isabel (Silvia Marsó)! La marchesa si fa avanti, si mette di fianco al figlio, gli sorride per infondergli fiducia e ribadirgli che sta facendo la cosa giusta. Una volta conclusa la cerimonia, invece, l’attenzione di tutti ricade sull’incappucciato che sembra essere il leader del gruppo. Un leader misterioso, la cui identità è sconosciuta a tutti… Chi c’è a capo di questa sorta di setta che combatte e non si fa problemi a uccidere pur di fermare i “rivoluzionari” repubblicani che vogliono abbattere la monarchia spagnola? Fin dove si spingeranno gli Arcangeli pur di preservare i diritti degli aristocratici? Ci aspettano ancora molti colpi di scena nelle vicende di Puente Viejo…

Il riassunto di domenica 31 gennaio

Donna Isabel nasconde il suo amante Jean Pierre nel padiglione della villa. Perché l’uomo è venuto a Puente Viejo? Lui non lo vuol dire e la marchesa non vuole saperlo, perché le basta che sia di nuovo con lei. Iñigo, però, viene a sapere dell’ospite misterioso e questo creerà dei problemi. Dopo aver scoperto di non essere fratello di Carolina, Pablo si riavvicina alla giovane Solozabal. Ramon rinfaccia a Marta di averlo ingannato: il figlio che aspetta non è suo! Raimundo peggiora e per lui sembra essere arrivata la fine.

Le anticipazioni di domenica 7 febbraio

● Alicia Urrutia vince le elezioni e diventa il nuovo sindaco di Puente Viejo: per il paese si apre davvero una nuova epoca.

● Rosa è molto nervosa per la vicenda della gravidanza della sorella Marta e si sfoga con la madre Begoña. Questa le promette il suo sostegno.

● Iñigo è deciso a smascherare Jean Pierre a tutti i costi, ma ancora non capisce che sta per mettersi in guai seri.

● Pablo si presenta di fronte a Carolina con un mazzo di fiori e un anello di fidanzamento.