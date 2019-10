“Il segreto”, le anticipazioni: tradimento fatale

25 Ottobre 2019 | 14:10 di Gabriella Persiano

La vendetta di Antolina (Maria Lima) contro Elsa (Alejandra Meco) è spietata. La ragazza ha, infatti, denunciato la sua ex padrona per averla tradita con Isaac (Ibrahim Al Shami) e l’ha fatta finire in prigione per adulterio. Ma non è tutto. Riesce anche a corrompere la compagna di cella di Elsa: Rufina (Berta de la Dehesa), una criminale che non ha nulla da perdere. Quest’ultima inizia così a picchiare con violenza la nuova arrivata, fino a farle perdere i sensi. Per fortuna il sergente Cifuentes (José Luis Lozano) si accorge che la permanenza di Elsa a letto non è normale e chiama il dottor Zabaleta (Miguel Mota). Malconcia e in stato di choc, Elsa viene trasferita in infermeria e si riprende. Ma le brutte notizie non sono finite: il medico le fa capire che le sue condizioni di salute non sono ottimali… Che cosa avrà? Elsa reagisce male e a nulla servirà la tenacia di Isaac, che la farà uscire di prigione: lei non sarà più la stessa e la crisi tra i due sembrerà irreversibile.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 25 ottobre)

Irene viene a sapere da Anacleto che i prezzi del riso sul mercato si sono abbassati e teme che questo possa rovinare Severo. Isaac butta via tutto ciò che gli ricorda Antolina e chiede a Elsa di vivere come fossero marito e moglie, ma un’altra disgrazia sta per abbattersi su di loro. Fernando stupisce Maria presentandosi alla Casona con Maria Elena, la sua nuova fidanzata. Francisca inaugura l’Associazione delle Donne di Puente Viejo e promette una donazione ad Adela, ma le sue vere intenzioni non sono così buone.

Le anticipazioni dal 26 ottobre al 1° novembre

● Severo fa irruzione alla Casona e aggredisce verbalmente Francisca accusandola di averlo rovinato.

● Prudencio racconta a Lola parte del suo passato e ricorda con commozione Saul e Julieta.

● Meliton rimane folgorato da una bella ragazza che si scopre essere la nipote di Venancio. Il fascino della giovane colpisce anche Onesimo.

● Maria Elena, accompagnata dal fidanzato Fernando, viene invitata a pranzo alla Casona e qui Francisca la tormenta di domande.