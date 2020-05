“Il segreto”, le anticipazioni: tutti i segreti di Don Ignacio

16 Maggio 2020 | 10:10 di Gabriella Persiano

In queste settimane stiamo conoscendo il volto di Manuel Regueiro nei panni di Ignacio Solozabal. Originario di Pontevedra, nel nord-ovest della Spagna, l’abbiamo già visto in Una vita: era il colonnello Valverde, ucciso nel giorno delle nozze. Ora lo ritroviamo a Puente Viejo come Don Ignacio, un uomo che riassume in sé il cambiamento della società spagnola negli Anni 30. Solozabal è ricco ma non arrogante. Industriale dell’acciaio, di idee repubblicane, è magnanimo coi dipendenti. Il contrario della marchesa De los Visos (Silvia Marsó), la sua tradizionalista antagonista. «Con lei Ignacio ha un rapporto particolare» spiega Regueiro. «Si scontrano ma hanno bisogno l’uno dell’altro, e non solo perché il lavoro di Solozabal dipende dalle miniere dei De los Visos». I due condividono un antico segreto… Ma per ora è guerra! Isabel sa di avere in pugno gli affari di Solozabal e ne approfitta. Le preoccupazioni dell’industriale non finiscono qui: «È soprattutto un buon padre», dice Regueiro, «e con tre belle figlie in età da marito, non potrà stare tranquillo!».

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 15 maggio)

Isabel non dice a Francisca che Raimundo è stato di recente a Puente Viejo. Matias cede alla passione, bacia Alicia e dà inizio a una relazione extraconiugale. Mauricio vuole conquistare il cuore di Manuela, la cameriera di fiducia dei Solozabal. Adolfo è con le spalle al muro dopo che sua madre Isabel ha trovato una lettera d’amore di Rosa indirizzata a lui. Tomas rinfaccia a Matias di trascurare la famiglia e questi gli ricorda in quali pessime condizioni la sua famiglia (i De los Vivos) faccia lavorare i minatori.

Le anticipazioni dal 16 al 22 maggio

● Mauricio chiede un appuntamento a Manuela. Prima di accettare, però, lei gli chiede di fare chiarezza nel suo cuore: anche se ha le stesse mansioni nella stessa casa, lei non è Fe!

● Dolores apre gli occhi a Marcela: Matias ha una storia d’amore con Alicia!

● Marta incontra Adolfo sulla riva del fiume e si baciano.

● Raimundo torna ancora a Puente Viejo in cerca di Francisca, ma la Montenegro ancora una volta non viene a saperlo.

● Carolina viene sorpresa da Encarnacion poco prima della fuga in cerca di Pablo.