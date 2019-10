“Il segreto”, le anticipazioni: ultimo appello per Antolina

11 Ottobre 2019 | 14:05 di Gabriella Persiano

Isaac (Ibrahim Al Shami) non si dà pace dopo aver scoperto, grazie ad Alvaro (Alessandro Bruni), le bugie di Antolina (Maria Lima) sulla sua gravidanza. La ragazza, infatti, ai tempi del matrimonio con Guerrero non era incinta e il figlio perduto in seguito non poteva essere del marito. Adesso Isaac non ha più dubbi: non vuole più sapere nulla di Antolina. Ma come fare a dimostrarlo e ad annullare le nozze? L’amore ritrovato con Elsa (Alejandra Meco) dà al ragazzo la forza di andare in cerca di una prova schiacciante. Dopo varie indagini Isaac trova Juanote (Manuel Dominguez), un uomo semi infermo che fu sedotto da Antolina sotto falsa identità allo scopo di farsi mettere incinta. Quando Isaac si presenta a casa con il vero padre del figlio che Antolina aspettava, la donna non si arrende e nega tutto. Ma la testimonianza di Juanote non lascerà dubbi all’intera comunità di Puente Viejo: Antolina è una bugiarda e il matrimonio con Isaac non ha alcun valore. Guerrero e la Laguna possono tornare insieme.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 all’11 ottobre)

Maria non crede del tutto alle parole della lettera di Roberto e inizia a sospettare che ci sia qualcosa di losco dietro alla partenza dell’uomo. Isaac scopre tutte le bugie di Antolina, compresa quella sul bambino che aspettava. E il rapporto tra i due sembra essere giunto al capolinea. Prudencio riceve in negozio l’inaspettata visita di una ragazza di nome Lola. Francisca, dopo essersi liberata di Roberto, ha già in mente la sua prossima vittima. Saul e Julieta decidono di lasciare Puente Viejo per sempre e partono.

Le anticipazioni dal 12 al 18 ottobre

● Maria rifiuta la proposta di Francisca di nominare Esperanza e Beltran eredi della fortuna dei Montenegro.

● Adela viene sequestrata appena fuori da scuola da alcuni misteriosi uomini.

● Severo cede le sue proprietà a Prudencio in cambio del denaro che gli serve per avviare la sua attività commerciale. L’uomo non sa che Ortega ha in mente un piano per rovinarlo.

● Consuelo è felice per aver ricevuto notizie confortanti sulle condizioni di Julieta e Saul, che hanno raggiunto una località segreta.