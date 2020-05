“Il segreto”, le anticipazioni: un amore disperato

23 Maggio 2020 | 10:10 di Gabriella Persiano

Marta (Laura Minguell) racconta tra le lacrime a Manuela (Almudena Cid) di aver commesso un grosso errore. L’incontro vicino al fiume con Adolfo (Adrian Pedraja) è finito come lei proprio non si aspettava. Doveva consegnare al primogenito dei De los Visos una lettera della sorella Rosa (Sara Sanz), innamorata di lui e disperata per l’imminente partenza delle Solozabal da Puente Viejo. Adolfo però ha ignorato la missiva e si è concentrato sui sentimenti che prova per Marta. La dichiarazione è finita con un appassionato bacio che ha lasciato Marta con un enorme senso di colpa. Dopo che la ragazza mente alla sorella dicendole che Adolfo non intende lottare per lei affinché resti alla Casona, fa in modo che Adolfo si dimentichi del bacio sulla riva del fiume. Marta, dunque, si fa vedere dal giovane mentre bacia il cugino Ramon (Pablo Gomez Pando) suscitando il suo sconforto. Rosa, intanto, indaga su cosa abbia potuto far cambiare i sentimenti di Adolfo e presto avrà una brutta sorpresa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 22 maggio)

Mauricio chiede un appuntamento a Manuela, ma la cameriera dei Solozabal, prima di accettare, gli chiede di fare chiarezza nel suo cuore: anche se ha le stesse mansioni nella stessa casa, lei non è Fe! Dolores apre gli occhi a Marcela: Matias ha una relazione con Alicia! Marta incontra Adolfo sulla riva del fiume e i due si baciano. Raimundo torna di nuovo a Puente Viejo in cerca di Francisca, ma la Montenegro ancora una volta non viene a saperlo. Carolina viene sorpresa da Encarnacion poco prima della fuga in cerca di Pablo.

Le anticipazioni dal 23 al 29 maggio

● Marcela dice a Tomas che vuole rompere la loro relazione e lottare per salvare il suo matrimonio con Matias.

● Dolores si emoziona nel rivedere la nipotina Belen dopo tanto tempo.

● Francisca fantastica su come sarà la sua riapparizione in paese.

● Raimundo, sconsolato per non aver trovato Francisca, saluta Matias e Marcela e riparte.

● Eulalia Castro, tornata di nascosto a Puente Viejo, giura spietata vendetta contro Francisca.

● Camelia rimprovera papà Matias di non essere un buon padre.