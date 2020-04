“Il segreto”, le anticipazioni: un amore per due

25 Aprile 2020 | 11:00 di Gabriella Persiano

Da quando le sorelle Solozabal hanno vissuto la brutta avventura alla stazione (sono state sequestrate da un gruppo di “rivoluzionari” repubblicani), non hanno che un pensiero fisso: Adolfo De los Visos (Adrian Pedraja), il giovane che le ha salvate. A prima vista, Adolfo era rimasto colpito dalla sorella maggiore Marta (Laura Minguell). Quando, però, rivede per caso Rosa (Sara Sanz) si ritrova affascinato anche da lei, che è la più intellettuale delle due e sogna di andare all’università. A questo punto, però, il ragazzo è confuso e si confessa con il fratello Tomas (Alejandro Vergara): gli piacciono entrambe e proprio non saprebbe scegliere! C’è confusione anche in casa Solozabal: Marta si prepara a farsi invitare da Adolfo al ballo del paese, mentre Rosa già fantastica sul suo futuro con lui. Quando Marta verrà a sapere che la sorella è innamorata dello stesso ragazzo che piace a lei, ci rimarrà molto male e nulla tra loro sarà più come prima.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 24 aprile)

Raimundo torna a Puente Viejo in cerca di Donna Francisca. Adolfo, sequestrato dai “rivoluzionari” repubblicani alla stazione, riesce a salvare tutti con grande coraggio. Hipolito confessa a Marcela che il suo dolore per la scomparsa della moglie Gracia, morta durante l’incendio di Puente Viejo, non si è mai affievolito. Donna Isabel convince il figlio Adolfo a screditare Ignacio Solozabal davanti alle autorità che indagano sul sequestro ricordando loro che in passato aveva dichiarato di essere anche lui di idee repubblicane.

Le anticipazioni dal 25 aprile al 1° maggio

● Marcela vive una storia d’amore con Tomas, ma si strugge perché non sa più nulla del marito Matias.

● Encarnacion scopre che la figlia Alicia ha saltato molte lezioni a scuola e si chiede preoccupata dove abbia passato il tempo.

● Isabel decide di affidare ad Adolfo il ruolo più importante negli affari di famiglia e relega Tomas a incarichi di secondo piano.

● Ignacio decide di non rinnegare i suoi ideali politici repubblicani davanti alle autorità, anche se così rischia di essere incriminato per complicità nell’assalto alla stazione.