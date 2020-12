“Il segreto”, le anticipazioni: un ciclone a casa Solozabal

04 Dicembre 2020 | 12:54 di Gabriella Persiano

Alla Casona è in arrivo una persona che sconvolgerà la vita dei Solozabal: Donna Begoña (Blanca Oteyza), la moglie di Don Ignacio (Manuel Regueiro). Uscita dall’ospedale psichiatrico dov’è stata rinchiusa per anni, ora torna a casa. Mentre le figlie sono eccitate dall’idea di rivederla e si preparano, Don Ignacio e la cameriera Manuela (Almudena Cid) non nascondono invece un certo nervosismo. Donna Begoña si mostra affettuosa e desiderosa di recuperare il tempo perduto con le sue ragazze. Dietro la facciata di assoluta accondiscendenza, però, si nasconde una personalità molto forte e ancora instabile. La signora, infatti, ha ben presto una discussione con Manuela sulla festa di addio al nubilato di Rosa (Sara Sanz), a cui vorrebbe partecipare contrariando la cameriera. Pian piano, inoltre, vengono fuori i fantasmi del passato e l’episodio del tentato infanticidio ai danni di Carolina (Berta Castañė). Nonostante le buone intenzioni, insomma, Donna Begoña non riuscirà a stare vicina alle figlie come aveva promesso, neanche nel momento in cui Marta (Laura Minguell) entrerà in crisi dopo le nozze tra Adolfo (Adrian Pedraja) e Rosa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 novembre al 4 dicembre)

Marta torna alla Casona con Ramon: i due si sono sposati in gran segreto. Pablo decide di partire per Bilbao alla ricerca della madre per convincerla a ritirare la denuncia contro Urrutia. Don Ignacio informa le figlie che Donna Begoña, la loro madre, è uscita dal manicomio e sta per tornare a casa. Isabel si arrabbia con Tomas, perché il figlio le ha nascosto i suoi progetti di modernizzazione della miniera. Donna Francisca lascia la casa della marchesa e trova un alloggio modesto in paese per portarci Raimundo.

Le anticipazioni dal 6 all’11 dicembre

● Don Filiberto, sul punto di colpire a morte Mauricio, viene fermato da due uomini mascherati che lo tramortiscono.

● Donna Francisca riceve una tremenda la conferma: le condizioni di salute di Raimundo purtroppo non potranno migliorare.

● Rosa arriva all’altare con Adolfo e, dopo qualche attimo di esitazione del giovane, i due si sposano.

● Emilia Ulloa torna a sorpresa a Puente Viejo e la marchesa Isabel ne approfitta subito per mettere zizzania tra Donna Francisca e la figlia di Raimundo.