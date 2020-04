“Il segreto”, le anticipazioni: un incontro interessante

10 Aprile 2020 | 14:00 di Gabriella Persiano

Come vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, Il Segreto “riparte” con nuove storie e nuovi personaggi (ma alcuni volti noti li rivedremo!). Siamo sempre a Puente Viejo, dunque, ma quattro anni dopo l’incendio che l’ha distrutta: è la fine dell’estate del 1930. Due ragazze di buona famiglia, Marta (Laura Minguell) e Rosa Solozabal (Sara Sanz), stanno per partire dalla stazione di Munia. Un bel giovane urta le loro valigie e provoca la stizza di Marta. Il ragazzo, però, stempera subito i toni con battute e complimenti che rivelano una galanteria che colpisce le ragazze. Lui è Adolfo De Los Visos (Adrian Pedraja), rampollo di una delle famiglie “importanti” della nuova Puente Viejo. Ma Adolfo non fa in tempo a presentarsi che alcuni “rivoluzionari” irrompono nella stazione e sequestrano i tre ragazzi. Quando la notizia arriva a casa Solozabal, la terza sorella Carolina (Berta Castañé) si dispera mentre il padre Don Ignacio (Manuel Regueiro) corre alla stazione.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 al 10 aprile)

Garcia Morales salva Puente Viejo dall’allagamento, ma Fernando provoca un incendio che la distrugge e poi viene ucciso da Maria, che è comunque riuscita a mettere in salvo la famiglia. Don Anselmo dice addio a don Berengario tra le lacrime: dopo molti anni le loro strade si devono separare. Dolores, con l’aiuto di Gracia e Hipolito, svuota il negozio in procinto di lasciare per sempre il paese. Onesimo progetta di partire per la Germania dove gli hanno offerto un buon impiego e chiede a Brunilda di sposarlo e seguirlo.

Le anticipazioni dall’11 al 17 aprile

● Marcela non ha notizie del marito Matias da tempo. Aspetta che la locanda si svuoti per restare sola con Tomas De Los Visos: tra loro sembra esserci una forte intesa.

● Mauricio, il nuovo sindaco di Puente Viejo, riceve la visita di Donna Isabel, che gli chiede bruscamente perché Godoy stia trattando con i sequestratori della stazione, anziché intervenire con la forza.

● Manuela, la cameriera di casa Solozabal, cerca di consolare Carolina, preoccupata per le sorelle.

● Encarnacion non si dà pace per l’indole ribelle della figlia Alicia.