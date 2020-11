“Il segreto”, le anticipazioni: un matrimonio che non convince…

27 Novembre 2020 | 14:28 di Gabriella Persiano

Dopo giorni di lontananza da Puente Viejo, Marta (Laura Minguell) ritorna alla Casona per prepararsi al matrimonio tra la sorella Rosa (Sara Sanz) e Adolfo (Adrian Pedraja). La ragazza dice a Manuela (Almudena Cid) che vorrebbe riunire la famiglia per metterla al corrente di una grossa novità. La maggiore delle sorelle Solozabal, infatti, non è arrivata da sola, ma con suo marito! Marta rivela che, durante la sua assenza dal paese, ha sposato il cugino Ramon (Pablo Gomez Pando). Quando i novelli sposi lo annunciano al suocero Don Ignacio, questi rimane sbalordito e reagisce male. Dopo una breve sfuriata, però, dà la sua benedizione alla figlia e a suo marito. La coppia sembra felice, ma qualcuno alla Casona non crede alla sincerità di Marta. Rosa, infatti, affronta la sorella dicendole che non crede affatto che lei così all’improvviso si sia dimenticata di Adolfo. Marta nega senza gran convinzione e quando vede il giovane De los Visos cerca in tutti i modi di nascondere il nervosismo. Avrà ragione Rosa a sospettare che nel cuore di Marta non è cambiato nulla?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 27 novembre)

Matias dice a Marcela che non c’è nessun’altra come lei, ma che ha bisogno della sua fiducia per risolvere delle questioni politiche con Alicia. Don Ignacio indaga su Maria Jesus e scopre che è tornata non per il figlio Pablo, ma per vendicarsi dei Solozabal. Raimundo non esce dallo stato catatonico e il medico conferma a Francisca che potrebbero passare anni prima di una ripresa. Tomas chiede a Iñigo di nascondere a Isabel le intenzioni di modernizzare il lavoro alla miniera: non sa che Maqueda ha già raccontato tutto alla sua padrona.

Le anticipazioni dal 29 novembre al 4 dicembre

● Pablo decide di partire per Bilbao alla ricerca della madre: vuole convincerla a ritirare la denuncia contro Urrutia.

● Don Ignacio informa le figlie che la loro madre, Donna Begoña, è uscita dal manicomio e sta per tornare a casa.

● Donna Isabel si arrabbia con Tomas, perché lui avrebbe voluto nasconderle i suoi progetti di modernizzazione della miniera di famiglia.

● Donna Francisca lascia la casa della marchesa De los Vivos e trova un modesto alloggio in paese dove porterà Raimundo.