“Il segreto”, le anticipazioni: un nemico in casa

25 Settembre 2020

Alicia (Roser Tapias), la rivoluzionaria figlia degli Urrutia, riesce a farsi assumere come contabile alla miniera dei De los Visos. Lei è pronta a tutto per far diventare la Spagna una repubblica e vuole infiltrarsi negli affari dell’aristocratica famiglia per “colpirla” dall’interno. Il primo giorno di lavoro, però, inizia con un’incomprensione che comprometterà i rapporti tra Alicia e Donna Isabel (Silvia Marsò). La ragazza entra in casa dei De los Visos, ma la marchesa non sa della sua assunzione, la scambia per una ladra e l’aggredisce. Poco dopo, per fortuna, arriva Tomas (Alejandro Vergara) e spiega alla madre di averla assunta. La marchesa si calma, ma non chiede scusa. Del resto, l’istinto di Donna Isabel non si è sbagliato di molto: la ragazza è davvero un’impostora con un piano segreto per danneggiarla. Riuscirà la determinatissima giovane a raggiungere il suo scopo? Per ora di certo c’è che sta accadendo qualcosa di imprevisto: l’intesa tra Alicia e Tomas cresce di giorno in giorno.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 settembre al 2 ottobre)

Don Ignacio confessa alla famiglia che Pablo è suo figlio. Matias scopre che gli uomini al vertice della sua organizzazione terroristica filo-repubblicana sono stati arrestati e teme per sé e per Alicia. Francisca ha un malore che fa preoccupare Antoñita, ma è solo uno svenimento. Marcela si complimenta con Mauricio per l’ottimo lavoro che fa da sindaco e l’uomo rimane molto colpito. Dolores, dopo le festività natalizie, è costretta con gran dolore a separarsi di nuovo dalla nipotina Belen.

Le anticipazioni dal 27 al 31 luglio

● Pablo chiede notizie sulla sua madre biologica e Don Ignacio entra in crisi.

● Francisca esce dal suo nascondiglio in casa De los Visos e si fa vedere per le strade di Puente Viejo.

● Carolina incontra Pablo in piazza e i due si dicono certi che il dolore per la loro forzata separazione prima o poi si affievolirà.

● Marcela confida a Mauricio che sospetta di essere incinta.

● Manuela si trova in grande imbarazzo quando le sorelle Solozabal scoprono che conserva tutte le lettere che loro avevano scritto per la madre in manicomio.