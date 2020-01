“Il segreto”, le anticipazioni: un passato ingombrante

24 Gennaio 2020 | 14:10 di Gabriella Persiano

Prudencio (José Milan) è deciso a scoprire cosa sta nascondendo Lola (Lucia Margò). Così cerca sua sorella Ana (Ainhoa Quintana) finché non la trova e l’interroga. La giovane inizialmente non vuol dire nulla, ma alla fine si lascia sfuggire poche parole che sono sufficienti a portare Prudencio sulla strada della verità. Ana, infatti, accenna a problemi con il padre e a come Lola le abbia salvato la vita. Prudencio, quindi, insiste con la sua ex affinché gli racconti tutto di questo drammatico passato. Lola cede e rivela di aver ucciso il padre, un uomo alcolizzato e violento, che abusava della sorella minore. Dopo aver fatto sparire il cadavere, lei pensava di averla fatta franca. Ma nulla accade a Puente Viejo senza che Donna Francisca (Maria Bouzas) lo venga a sapere… E infatti ora la signora la ricatta. Saputo del segreto, Donna Francisca ha costretto Lola a spiare i movimenti di Prudencio. Dopo la rivelazione, Lola fugge. Ortega rimane colpito dalla vicenda e si rende conto di amare la ragazza più che mai. Ed è pronto a stare con lei per sempre.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 24 gennaio)

Don Berengario incontra una ragazza che dice di essere sua figlia. Mentre fa gli esercizi imposti dall’infermiera Vilches, Maria sente un fortissimo dolore alla schiena e fa chiamare il dottor Zabaleta. Onesimo e Brunilda cercano un posto “nascosto” dove vedersi. Severo parla con Irene dello strano atteggiamento di Carmelo: è troppo calmo e riflessivo dopo quello che gli è successo. Alvaro scrive a Elsa: vuole incontrarla. Francisca tenta di corrompere il sottosegretario Garcia-Morales affinché interrompa il riempimento della diga.

Le anticipazioni dal 26 al 31 gennaio

● Francisca riunisce alla Casona un gruppo di paesani (tra loro c’è anche Severo) per parlare del problema del riempimento della diga e del rischio di allagamento che corre Puente Viejo.

● Elsa parte per incontrare il suo ex Alvaro.

● Raimundo va a trovare Maria per convincerla a interrompere la sua dura riabilitazione, ma la nipote lo tratta in malo modo e fa infuriare Francisca.

● Severo rimane stupito nel sentire Carmelo che chiama al telefono Fernando e gli propone un incontro per parlare del giorno della sparatoria a Belmonte.