“Il segreto”, le anticipazioni: un vile agguato a Raimundo

09 Ottobre 2020 | 14:47 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"



Eulalia Castro (Charo Zapardiel) prepara da tempo la vendetta contro Donna Francisca (Maria Bouzas), vedova dei suoi nipoti Salvador e Leòn, e colpevole di averla fatta rinchiudere in manicomio. Sa bene cosa farebbe soffrire di più la Montenegro: perdere definitivamente Raimundo (Ramon Ibarra). E infatti ha messo il suo uomo di fiducia Pedro Campuzano (Pablo Rivero Madriñan) sulle tracce di Ulloa, che ancora gira nei dintorni di Puente Viejo alla ricerca dell’amata. Finalmente Pedro trova Raimundo da solo in una strada di campagna. Prima finge di essere del luogo e gli dà indicazioni, poi però, appena lui si volta, lo tramortisce con una bastonata e lo fa portare via da alcuni complici. Francisca, intanto, ignara del momento difficile che dovrà affrontare, è divisa tra la rabbia per le bugie che le ha detto Donna Isabel (Silvia Marsó) sulla presenza del suo amato a Puente Viejo, e una strana ispirazione che la pervade e le fa fare lunghe riflessioni sull’amore.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 al 9 ottobre)

Don Ignacio spiega alle figlie perché non ha fatto recapitare le loro lettere alla madre in manicomio. Francisca apprende con sgomento da Matias e Marcela che Raimundo è stato più volte a Puente Viejo per cercarla, a differenza di quanto le diceva Donna Isabel. Tomas lavora a stretto contatto con Alicia e si sente ogni giorno più attratto da lei. Mauricio rimane molto male quando incontra Francisca e lei lo tratta con rudezza. Marcela scopre che Matias ha incontrato di nascosto Alicia e si rifiuta di perdonargli l’ennesima bugia.

Le anticipazioni dall’11 al 16 ottobre

● Marcela confessa a Matias di aver avuto una relazione con Tomas De los Visos.

● Hipolito, parlando con Dolores e Tiburcio, ricorda la sua defunta moglie Gracia e le sue parole suscitano grande commozione.

● Pablo dichiara ancora una volta a Carolina di amarla, nonostante il legame di sangue che esiste tra di loro.

● Rosa sospetta che la sorella Marta si veda di nascosto con Adolfo e la costringe a parlare.

● Manuela ha un improvviso svenimento e mette in agitazione tutta la Casona.