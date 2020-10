“Il segreto”, le anticipazioni: una inconfessabile verità

02 Ottobre 2020 | 14:20 di Gabriella Persiano

Rosa (Sara Sanz) è in crisi per le bugie del padre su Pablo (Adrian Exposito) e sulle lettere mai inviate alla madre in manicomio, così inizia a pensare di avere ereditato la malattia della signora Solozabal. Del resto, prima ha aggredito la sorella Marta (Laura Minguell) per gelosia, poi ha litigato con Adolfo (Adrian Pedraja) che cercava di calmarla… Don Ignacio (Manuel Regueiro) sente che in casa c’è tensione e riunisce nel salone le figlie e Manuela (Almudena Cid) per raccontare la verità sulla madre delle ragazze. Quando Carolina (Berta Castañe) era piccola, la madre per poco non la uccise colpendola con un paio di forbici, così fu necessario internarla e i medici consigliarono a Don Ignacio di interrompere i rapporti tra lei e le figlie. Fu per questo che Solozabal impedì a Manuela di spedire le lettere delle ragazze alla madre. La confessione placa Rosa, che si riavvicina alla sorella. Non sa, però, che Marta, in cerca di conforto, incontra in segreto Adolfo e che i due sembrano più vicini che mai.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 settembre al 2 ottobre)

Alicia va all’Habana per il primo giorno di lavoro, ma Isabel la scambia per una ladra. Scoperto di essere figlio illegittimo di Ignacio, Pablo chiede notizie sulla sua madre biologica e Solozabal entra in crisi. Francisca si fa vedere per le strade di Puente Viejo. Carolina incontra Pablo: si dicono certi che il dolore per la forzata separazione si affievolirà. Marcela confida a Mauricio che sospetta di essere incinta. Manuela è in imbarazzo quando le sorelle Solozabal scoprono che conserva tutte le loro lettere alla madre in manicomio.

Le anticipazioni dal 4 al 9 ottobre

● Francisca, con grande sgomento, viene a sapere da Matias e Marcela che Raimundo è stato più volte a Puente Viejo per cercarla, a differenza di quanto le diceva la marchesa De los Vivos.

● Tomas inizia a lavorare a stretto contatto con Alicia e si sente ogni giorno più attratto da lei.

● Mauricio rimane molto male quando incontra Francisca e lei, sua ex padrona, lo tratta molto male.

● Marcela viene a sapere che Matias ha incontrato di nascosto Alicia e si rifiuta di perdonargli l’ennesima bugia.