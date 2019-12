“Il segreto”, le anticipazioni: una seconda occasione

13 Dicembre 2019 | 14:10 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"



Dopo aver saputo da Dolores (Maribel Ripoll) che Lola (Lucia Margò) è stata a casa di Francisca (Maria Bouzas), Prudencio (José Milan) mette la ragazza con le spalle al muro. Cos’ha a che fare lei con la Montenegro? La Mendaña, in lacrime, decide di dire tutta la verità. Il suo incontro con Ortega non è stato casuale! È stata Francisca a ordinarle di avvicinarsi a lui, sedurlo e manovrarlo. Insomma, lei non è altro che una pedina della terribile Francisca. Con le lacrime agli occhi, il giovane rompe la relazione e dice alla ragazza di non farsi vedere mai più. Lola se ne va, ma non si rassegna. Qualche giorno dopo torna al negozio per spiegare a Prudencio come sono andate realmente le cose. Si è trovata in una brutta situazione dalla quale solo la Montenegro poteva tirarla fuori e solo per questo ha deciso di assecondarne i desideri. Adesso però lei è veramente innamorata e gli chiede una seconda occasione. Ma Ortega è irremovibile: per lui Lola è morta.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 13 dicembre)

Fernando corrompe un medico perché dica a Maria che non potrà mai più camminare. Mauricio si risveglia dal coma e Raimundo gli chiede subito se ha visto chi gli ha sparato. Francisca trama contro Carmelo e Severo per vendicarsi dell’attentato subìto. Antolina finge di volersi occupare di Elsa, ma le nega la medicina quando lei è preda di un attacco dovuto alla malattia e rischia di farla morire. Prudencio scopre che Marchena ha lavorato per Francisca e sospetta di essere caduto in una trappola della Montenegro.

Le anticipazioni dal 15 al 20 dicembre

● Carmelo irrompe alla Casona per sparare a Francisca, ma l’arrivo di Raimundo e Irene evita il peggio.

● Elsa si finge moribonda e fa confessare ad Antolina le sue malefatte. La Ramos non sa che è una trappola: nascosti in casa ci sono molti testimoni della sua confessione.

● Maria viene assistita da un’infermiera che si mostra subito dura e autoritaria.

● Fernando pianifica una terribile vendetta contro l’intera comunità di Puente Viejo.

● Francisca va all’Avana per convincere Maria a tornare e a non fidarsi di Mesia, ma lei non l’ascolta.