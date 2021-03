“Il segreto”, le anticipazioni: una sentenza inappellabile

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 7 marzo su Canale 5 (dom. ore 14.15) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Il segreto"

Alicia (Roser Tapias) viene raggiunta dai genitori in municipio per festeggiare il grande avvenimento della sua elezione a nuovo sindaco di Puente Viejo. Jesus (Angel Hector Sanchez) ed Encarnacion (Arantxa Aranguren) non contengono la gioia nel vedere la loro figlia in questa nuova veste, omaggiata anche da Huertas (Carles Sanjaime). La gioia della famiglia Urrutia è poi moltiplicata dal pensiero che la Spagna, con la vittoria dei repubblicani, stia finalmente cambiando. Gli Urrutia, però, non sanno che c’è qualcuno che sta tramando alle loro spalle. Durante una riunione degli Arcangeli, infatti, il capo dei misteriosi incappucciati emana una sentenza di morte: Alicia dev’essere uccisa! Donna Isabel (Silvia Marsó) concorda in pieno con la decisione, mentre suo figlio Tomas (Alejandro Vergara) non riesce a proferire parola. Alicia dunque viene aggredita da due sconosciuti a volto scoperto: uno le punta una pistola in viso, l’altro un coltello alla gola, e la sindachessa si sente spacciata! All’improvviso, però, si sentono due colpi di pistola e i sicari si ritrovano disarmati. Un uomo col volto celato da un fazzoletto l’ha salvata da morte sicura: chi sarà?

Il riassunto di domenica 28 febbraio

Ramon rovescia su Marta il suo disprezzo per averlo ingannato. Huertas annuncia in piazza che il re ha lasciato la Spagna ai repubblicani. Tomas informa Adolfo che Maqueda è sparito e che devono parlare con la madre per capire se c’è un collegamento tra il fatto e la presenza dell’ospite francese nel padiglione della Habana. Francisca racconta a Raimundo delle novità politiche dopo le elezioni: Ulloa si limita a battere di ciglia. Carolina vorrebbe aiutare Marta, in crisi con il marito, ma Donna Begoña le ordina di non intromettersi.

Le anticipazioni di domenica 7 marzo