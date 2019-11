“Il segreto”, le anticipazioni: una terribile vendetta

01 Novembre 2019 | 14:20 di Gabriella Persiano

Severo (Chico Garcia) è disperato. Francisca (Maria Bouzas), la nemica di sempre, è riuscita a infliggergli una durissima punizione: è opera sua la riduzione del prezzo del riso che ha portato alla rovina economica di Santacruz. Dopo che si è sfogato insultandola e accusandola, ora all’imprenditore non resta che trovare un modo per vendicarsi. Severo dunque scopre qual è il silos dove Francisca ha stipato la grande riserva di riso con cui riesce a influire sul prezzo di mercato ed è deciso a farlo saltare in aria. Ingaggia degli artificieri professionisti, ma il giorno concordato per l’esplosione succede qualcosa di strano: Severo si ritrova solo davanti al magazzino. Gli uomini che dovevano aiutarlo non si sono presentati! Cosa sarà successo? Come mai sono spariti? Mentre Severo si interroga, a Puente Viejo succede qualcosa di terribile che mieterà molte vittime. Un tragico avvenimento strettamente collegato col piano di distruzione di Severo e che si ritorcerà contro di lui.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 ottobre al 1° novembre)

Elsa viene picchiata dalla sua compagna di cella, pagata da Antolina per farle del male. Severo fa irruzione alla Casona e accusa Francisca di averlo rovinato. Prudencio racconta a Lola parte del suo passato e ricorda con commozione Saul e Julieta. Meliton rimane folgorato da una bella ragazza che si scopre essere la nipote di Venancio e che colpisce anche Onesimo. Maria Elena, accompagnata dal fidanzato Fernando, viene invitata a pranzo alla Casona, ma qui Francisca la tormenta di domande.

Le anticipazioni dal 2 all’8 novembre

● Isaac riesce a far uscire Elsa dal carcere, ma la loro felicità sembra compromessa dallo stato psicologico della Laguna.

● Adela è raggiante: ha convinto la famosa avvocatessa Victoria Kent ad aiutare l’associazione delle donne di Puente Viejo a lottare per i loro diritti.

● Antolina, nonostante le minacce di Isaac, decide che non lascerà il paese né ritirerà la denuncia contro Elsa.

● Maria ammette davanti a Raimundo di essere gelosa di Maria Elena e della felicità di Fernando.

● Lola, disperata, si offre a Ortega.