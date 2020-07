“Il segreto”, le anticipazioni: venti di passione

11 Luglio 2020 | 10:10 di Gabriella Persiano

Anche questa settimana rivediamo le prime, emozionanti puntate del Segreto. Pepa (Megan Montaner) e Tristan (Alex Gadea), dopo un breve allontanamento dovuto a un malinteso, si ritrovano insieme a curare i feriti di una valanga nei dintorni di Puente Viejo. Dagli sguardi che si scambiano si capisce subito che tra i due c’è un’intesa che va oltre il rango sociale al quale appartengono, lui aristocratico e lei popolana. Senza dimenticare che lui è sposato con Angustias (Sara Ballesteros), anche se è evidentemente infelice. Alla prima occasione, Tristan dichiara il suo amore a Pepa, ma non riceve la risposta che sperava. Lui ha una moglie incinta e, al momento, quello che può offrirle sono solo parole. Tristan, però, non si arrende e riprende a corteggiarla. Un giorno, mentre i due stanno giocando con il piccolo Martin (Ivan e Joaquin Palacios), Angustias si accorge della grande complicità che c’è tra il marito e la levatrice e Pepa se ne compiace. È sicura che Tristan è innamorato di lei, ma prima di averlo tutto per sé dovrà affrontare parecchi ostacoli. Primo tra tutti Francisca (Maria Bouzas).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 luglio)

Il segreto ha sospeso la programmazione delle puntate inedite ed è ripartito dalla prima stagione.

Pepa riesce a rubare la cartella medica di Angustias dall’ospedale psichiatrico e ha le prove che il piccolo Martin non può essere figlio della moglie di Tristan.Francisca fa sì che il direttore della banca che deve dare un prestito importante a Raimundo venga sostituito. Tristan continua a sentirsi molto attratto da Pepa. Emilia è angosciata perché il padre Raimundo è sparito. Il poveretto torna a casa malridotto.

Le anticipazioni dal 13 al 17 luglio

● Don Anselmo ricorda dove ha visto Pepa: era una serva in casa di Carlos Castro ed era stata accusata del rapimento di un bambino.

● Sebastian torna a Puente Viejo con l’intenzione di pagare i debiti del padre, ma Raimundo si oppone e, per non pesare sul figlio, vende le sue terre.

● Francisca si ammala e chiede aiuto a Pepa, l’unica in paese che con certe conoscenze mediche.

● Soledad confida le sue pene d’amore a Mercedes, una cugina di passaggio alla Casona, ma a Francisca non va giù.