“Il segreto”, le anticipazioni: viva gli sposi! Ma è vera festa?

10 Gennaio 2020 | 14:26 di Gabriella Persiano

Elsa (Alejandra Meco) è ormai guarita e Antolina è morta: nulla può più impedire a Isaac (Ibrahim Al Shami) di essere felice con la sua amata… E infatti Guerrero sorprende la ragazza alla locanda e davanti a tutti gli amici le si inginocchia di fronte e le chiede di sposarlo. Elsa è stupita, ma risponde “sì” senza esitazioni. Non è la prima volta che i due vanno all’altare. Il loro primo tentativo fallì per colpa delle macchinazioni proprio di Antolina e della sua famiglia. Adesso però è tutto diverso: non c’è più il lusso di una volta, ma l’amore è ancora più grande! Elsa e Isaac si sposano nella piazza del paese, con una cerimonia all’insegna della semplicità: non vogliono né sprechi né sfarzo, e infatti rinunciano addirittura al banchetto. Di questo evento gli invitati dovranno ricordare solo che gli sposi sono felici e più innamorati che mai. Unita in matrimonio da don Berengario (Miguel Uribe), la coppia è all’apice della felicità. Non sa che presto torneranno i problemi… Una lettera, in particolare, riporterà Elsa a un recente, doloroso passato.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 al 10 gennaio)

Elsa prepara una cena romantica per festeggiare la guarigione con Isaac, ma lui è ancora preoccupato per lei. Fernando chiede fedeltà assoluta a Maria, poiché è chiaro che Severo e Raimundo non credono più in lui. Severo dice a Irene che Carmelo è ormai fuori pericolo e che lo accoglieranno in casa per prendersene cura. Prudencio confessa a Lola di essere a conoscenza dell’omicidio che ha commesso. Dolores cede a Gracia: il battesimo di Belen avrà una cerimonia intima, ma per la sua comunione si farà festa grande.

Le anticipazioni dal 12 al 17 gennaio

● Carmelo dice di non ricordare nulla del giorno in cui Fraile gli ha sparato e Fernando è sollevato.

● Severo confessa a Irene di essere sicuro che Carmelo nasconde qualcosa, poiché non lo ha mai visto così “impenetrabile”.

● Fernando intima a Francisca e Raimundo di smetterla di sospettarlo per l’uccisione di Fraile e il ferimento di Carmelo.

● Don Berengario incontra una giovane che fa parte del suo passato.

● Dolores riceve una sorpresa da Gracia: la festa che tanto desiderava per il battesimo della nipotina.