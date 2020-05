Il Segreto, le trame dal 1° al 6 giugno 2020

sabato 6 giugno

Ignacio decide di non trasferirsi a Bilbao raccomandando Ramon in sua vece. Dolores escogita un modo per incassare di più e poter pagare la multa, iniziando a fare orario continuato fino a mezzanotte al super emporio. Marcela rompe definitivamente con Tomas e offre una nuova opportunità a Matias per amore di Camelia. Encarnation prova in tutti i modi a carpire la fiducia di sua figlia Alicia con scarsi risultati. Galvez comunica a Isabel che la Villa non è più in vendita. Rosa dice a suo padre di essersi compromessa con Adolfo.