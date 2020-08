Il Segreto, le trame dal 10 al 14 agosto 2020

08 Agosto 2020 | 15:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 10 a venerdì 14 agosto alle 14.45.



Lunedì 10 agosto Pepa e Tristan non resistono alla passione e passano la notte insieme. All'alba Pepa dice a Tristan che quanto è accaduto non dovrà più ripetersi. Intanto Soledad si è ripresa grazie all'intervento di Alberto. E Tristan promette alla sorella che farà tornare i Castaneda e rimedierà all'ingiustizia commessa nei confronti suoi e di Juan. Così affronta Francisca e la minaccia: se rifiuterà di far tornare i Castaneda alla tenuta, Tristan lascerà la casa portando con sé la moglie, Martin e Soledad. Francisca capitola. Soledad è al settimo cielo. Si fa aiutare da Mercedes a farsi bella per accogliere il suo amore, ma l'attende una tragica notizia: Juan non ce l'ha fatta, è morto. Don Anselmo mette in atto il suo piano con l'aiuto di Emilia: prese le merci dal magazzino di don Pedro, apre un banco in piazza dove le rivende a un prezzo accettabile. Il sindaco e sua moglie chiaramente si infuriano. Raimundo non è in salute come fa credere a tutti, e mentre trasporta dei pesi si sente male.

Martedì 11 agosto Soledad confessa tutta la storia sulla morte del padre a Tristán; lui inizialmente non capisce la scelta di sua sorella, poi le dimostra il suo appoggio. Hipólito continua con l'idea di diventare fotografo a tutti i costi arrivando persino a ricattare suo padre per farsi comprare una macchina fotografica. Don Anselmo è deciso ad andare da donna Francisca per rivelarle la verità su Pepa, ma quest'ultima riesce a incontrare Arsenio che le racconterà una terribile verità sul curato: è stato la causa dell'uccisione di molti uomini. Mercedes è sempre molto premurosa con sua cugina Soledad che non riesce a capire il motivo di tanto affetto. Sebastián accetta l'invito a cena di donna Francisca, e Emilia gli fa promettere di non dire niente a Raimundo.

Mercoledì 12 agosto Emilia è molto stanca: il lavoro è tanto, è preoccupata per le trattative tra Sebastian e Francisca e assillata da Hipolito e dalla sua macchina fotografica. E vorrebbe che Alberto si accorgesse di lei. Intanto Pedro, che nasconde ai figli il suo stato di salute, scopre che Sebastian è stato a cena a casa Montenegro. Mercedes invita il suo amico marchese alla tenuta sperando che riesca a sedurre Soledad. Tristan riesce a liberarsi per qualche ora e organizza una sorpresa per Pepa. Ma lei non si presenta all'appuntamento, trattenuta all'ultimo momento da Alberto per un'emergenza medica.

Giovedì 13 agosto Sebastiàn è deciso a firmare i documenti per associarsi con Donna Francisca nella conserviera degli Ulloa nonostante i tentativi di Emilia di dissuaderlo. Il marchese di Albi, incoraggiato da Mercedes, chiede la mano di Soledad che però continua a respingerlo, chiusa nel suo dolore per la perdita di Juan. Intanto le beghine del paese sono in tumulto perché corre voce che padre Anselmo abbia dato sepoltura a un suicida. Pepa accorrerà in suo aiuto. Ma il popolo è in allarme anche per un altro fatto inquietante: l'avvistamento di uno spaventoso mostro succhiasangue. Fantasia o realtà?

Venerdì 14 agosto Felisa cerca di uccidere Pepa, ma l'arrivo di don Alberto la ferma. Angustias si arrabbia, ma la donna la rassicura dicendole che ha in mente un altro piano. Nel frattempo, tutti i compaesani, ad eccezione di Ramior ed Alfonso, si ritirano dalla battuta di caccia alla bestia. Mentre Sebastián esamina il progetto per il conservificio, Tristán gli fa notare che ci vorrà molta acqua e che l'unico punto in cui farla canalizzare è la terra di Raimundo. Per cercare di convincerlo a far passare le tubature nella proprietà di Raimundo, Francisca, tramite Sebastián, gli manda la borsa di soldi che gli erano stati rubati e questo lo fa arrabbiare ulteriormente. Felisa parla a Francisca della relazione tra Tristán e Pepa.

