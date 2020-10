Il Segreto, le trame dal 12 al 18 ottobre 2020

10 Ottobre 2020 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 12 a domenica 18 ottobre alle 16.20.



Lunedì 12 ottobre In casa Solozábal il clima è sempre più teso, con Manuela che indaga sui motivi che hanno portato don Ignacio e la marchesa ad odiarsi, mentre Marta, riconciliatasi con Rosa, capisce di sentire ancora qualcosa per Adolfo. Intanto Pablo, riconosciuto ufficialmente da don Ignacio, non accetta di non poter amare Carolina, distaccandosi anche da lei. Matías è preoccupato per don Raimundo, di cui non ha più avuto notizie, mentre il Capitano Huertas mette in guardia le autorità del paese che il clima di rivolta potrebbe raggiungere anche Puente Viejo. In casa Mirañar, Dolores e Tiburcio tentano un riavvicinamento, ma vengono interrotti da Hipólito convinto di aver scoperto che il “vero” meridiano zero passi per Puente Viejo e non per Greenwich.

Martedì 13 ottobre Pablo e Caterina continuano a inseguire invano il loro amore impossibile. Intanto a casa di Adolfo è arrivato un suo amico, Juan Montalvo, uomo gaudente e spensierato. Tomas riesce a confidare ad Alicia il suo rimpianto amore per Marcela. La minaccia dell'arrivo di una rivolta in paese spaventa a morte Don Filiberto, ma l'arrivo della Guardia Civile allenterà la sua tensione.

Mercoledì 14 ottobre Puente Viejo è in allerta per l’arrivo dei manifestanti e naturalmente i paesani e soprattutto Don Filiberto, temono questa eventualità. Onesimo riesce a stancare tutti con una delle sue “incredibili” scoperte. Adolfo presenta al suo amico Juan la sua fidanzata Rosa e quest’ultimo punta subito Marta, la sorella. Alla fine la tanto temuta rivolta viene sventata grazie alla presenza della Guardia Civile con un grosso sospiro di sollievo da parte di tutti.

Giovedì 15 ottobre Manuela, dopo essere svenuta improvvisamente, sembra riprendersi, ma Don Ignacio continua a pregarla di riposare, a causa di una sua vecchia malattia. Matías, Damián e Alicia riprendono l'attività per il sindacato, pronti ad avviare una stamperia e intanto, sembra che Matías e Alicia si riavvicinino. Tiburcio e Dolores, invece, sono sempre più distanti e tutti cominciano ad accorgersene. Mauricio, che deve far arrivare delle importanti informazioni sulla sicurezza di Puente Viejo al comando militare, si affida a Marta, che sembra pronta a correre il rischio per aiutarlo.

Venerdì 16 ottobre Marta accetta di compiere una missione per Mauricio e il Capitano Huertas, per far arrivare dei documenti della massima importanza al Tenente Grijalbo, mettendo a rischio la propria incolumità. La Marchesa e il figlio Tomás discutono per via di Alicia, che lei vorrebbe allontanare dall'ufficio della miniera, mentre Adolfo pressa l'amico, Juan Montalvo, convinto che gli nasconda qualcosa e che abbia problemi seri di cui non vuole parlare, ma questo non accenna a cedere. Matías, Alicia e Damián, riescono a entrare in possesso del ciclostile per stampare i manifesti del sindacato. Alla cantina, durante un momento in cui erano rimasti soli, Matías e Alicia discutono e lei finisce per instillare in Matías il dubbio che anche Marcela l'abbia tradito, durante il tempo che lui ha passato in prigione. La situazione tra Dolores e Tiburcio è sempre più critica, a tal punto che tutti tentano di fare qualcosa per farli riappacificare.

domenica 18 ottobre (ore 15.35) Marta torna dalla missione per il Sindaco, insieme ad Adolfo, che aveva insistito per accompagnarla e riesce a riportare il messaggio del Tenente Grijalbo. Dolores e Tiburcio fanno di tutto per evitarsi e la situazione è diventata insostenibile per tutti all'emporio, clienti compresi. Donna Francisca e Matías, dopo aver fatto il possibile per trovarlo, sono preoccupati per Raimundo, di cui ormai non hanno notizie da tempo. Donna Eulalia, invece, grazie a Campuzano, è riuscita a rintracciarlo e ha dato l'ordine di catturarlo. Manuela, che sembrava stare meglio, ha un nuovo mancamento e sembra peggiorare irrimediabilmente. Alla fabbrica, intanto, Don Ignacio trova il coraggio di parlare con Pablo delle sue vere origini.

Previous

Next