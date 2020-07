Il Segreto, le trame dal 13 al 17 luglio 2020

11 Luglio 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 luglio alle 15.30.

Lunedì 13 luglio Don Raimundo torna a casa ferito ed Emilia corre subito a chiamare Pepa, perché gli presti soccorso. Dopo essersi rimesso, Emilia vuole che suo padre sporga denuncia e faccia in modo che chi lo ha aggredito venga arrestato, ma Raimundo praticamente non racconta niente di quello che gli è successo. Don Pedro vuole organizzare una festa da ballo durante le feste patronali, ma don Anselmo gli mette i bastoni tra le ruote perché i soldi dovrebbero essere spesi per riparare il tetto della chiesa e non per feste peccaminose. Hipólito, soffrendo per amore a causa di Emilia, le dedica una poesia. Juan prega Tristán di consegnare una lettera a Soledad perché ha urgenza di parlarle riguardo a quello che accadrà ai terreni vicini alla sorgente del fiume. Donna Francisca ordina ai suoi dipendenti di trasportare della frutta non proprio fresca al mercato della città e, per fare più in fretta, costoro dovranno attraversare il Burrone delle Anime, che è molto pericoloso...

Martedì 14 luglio Gli operai che trasportano la frutta in città per conto di donna Francisca, hanno un tremendo incidente: il Burrone delle Anime frana mentre passano di lì e tutti restano feriti. L'unico che sembra sia rimasto illeso è Leandro, che porta gli altri fino al paese. Qui Raimundo mette a disposizione la locanda e Pepa, in mancanza di un medico, si occupa di tutti, con l'aiuto di Emilia e di Tristan, accorso sul posto, non appena aver saputo dell'incidente. Ma, quando tutti sembrano stare meglio, Leandro inizia a sentirsi male. Don Anselmo spinge Raimundo a confidargli i suoi problemi, mentre Emilia continua a fare domande senza avere risposte. Per questo, alla fine, decide di andare a Villapanda, per incontrare il famigerato Pardo. Juan confessa la verità, una terribile verità, ai fratelli, che decidono di aiutarlo a evitare gli scavi alla sorgente del fiume. Angustias si allea con Felisa per lasciare l'ospedale in cui è internata.

Mercoledì 15 luglio Pepa continua a curare i feriti dell'incidente al Burrone delle Anime, soprattutto Leandro, che peggiora ogni giorno di più. Donna Francisca dà a Soledad il permesso di andare ad aiutare Pepa e, mentre sua figlia è fuori, ne approfitta per frugare nella sua stanza e in tal modo trova il dipinto di Juan che ritrae Soledad nuda. Quando la ragazza torna a casa, donna Francisca le giura che farà di tutto per raddrizzarla. Intanto alla locanda Leandro muore e Pepa è disperata perché sente di non aver fatto abbastanza, anche se Tristán la rassicura dicendole che non è così. Emilia va da Pardo per parlare con lui della rapina subita da suo padre. Inizialmente non trovano nessun accordo, poi Pardo va da Emilia e le fa una proposta: cancellerà il suo debito, se lei si dimostrerà carina e disponibile con lui. Emilia lo caccia. Hipólito continua a corteggiare Emilia, di cui è follemente innamorato: le offre un anello chiedendole di sposarlo, ma Emilia non riesce a prendere seriamente la proposta.

Giovedì 16 luglio La morte di Leandro sconvolge Pepa, ma la avvicina di più a Tristan, che la invita a far merenda nella villa con il piccolo Martín. Emilia è frastornata di fronte alla proposta indecente di Pardo e si trova ad affrontare un'altra proposta... ben piu' lusinghiera. Soledad sembra disposta a sopportare qualsiasi cosa pur di vivere il suo amore con Juan. Nel frattempo, alla villa, c'è un ritorno inatteso...

Venerdì 17 luglio Angustias ritorna alla villa e si comporta in una maniera completamente differente, tanto che Pepa e Donna Francisca si insospettiscono e, quest'ultima, chiede alla levatrice di spiare la nuora. Nel frattempo, Pepa scopre che Donna Francisca ha frustrato a sangue Soledad e la tiene segregata, quindi le chiede di poterla curare, dato che Mariana non riesce a risolvere la situazione... Inoltre Pepa scopre che Emilia ha chiesto al fratello di ritornare a Puente Viejo per aiutare la famiglia e che ha rifiutato Pardo, che vorrebbe che lei si concedesse a lui per saldare il debito del padre. Ramiro, Juan e Alfonso, nonostante i sotterfugi, cominciano a scavare nel terreno di Tristan, con la paura di essere scoperti. Il sindaco e la sua famiglia si preparano per la festa e il giovane Hipòlito si diletta in poesia...

