Il Segreto, le trame dal 13 al 18 aprile 2020

11 Aprile 2020 | 16:33 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 6 a sabato 18 aprile alle 16.35.



Lunedì 13 aprile Maria mette fine alla follia di Fernando. Puente Viejo è completamente in fiamme e non tutti gli abitanti riescono a mettersi in salvo. Francisca e Raimundo sono costretti a lasciare la villa, Maria Alfonso ed Emilia partono per Parigi. Mauricio parte per le Americhe. Dopo qualche anno - settembre 1930 - Puente Viejo è stata ricostruita e nuove famiglie di imprenditori abitano le tenute ristrutturate. Nella piazza del paese sorgono nuove attività oltre alla storica locanda e all'emporio. Mauricio è Sindaco. Hipolito, rimasto vedovo, è il tesoriere del Comune. Marcela vive ormai sola con Camelia perché Matias da anni non vive più a Puente Viejo. Don Ignacio Solozabar e le sue 3 figlie adolescenti - Marta, Rosa, Carolina - abitano alla Villa. Urrutia è il braccio destro di Don Ignacio. Encarnation è la moglie di Urrutia. Alicia è loro figlia. Paolo è un giovane del quale Carolina sembra innamorata.

Martedì 14 aprile Pepe el Seco capo del gruppo di terroristi che ha assaltato la stazione di Munia fa una cernita dei prigionieri liberando le persone umili e trattenendo le persone dall'aspetto più curato e signorile per usarle per mediare con il governo. Marta Rosa e Adolfo sono prigionieri. Ignigo chiede a Tomas di scrivere una lettera per raccomandare il nipote di un dipendente affinché possa frequentare l'università. Don Ignacio teme che il governo usi la forza e irrompa nella stazione provocando una sparatoria mettendo a rischio la vita delle sue adorate figlie.

Mercoledì 15 aprile Don Ignacio coinvolge Urrutia nel suo piano per liberare le figlie sequestrate alla stazione di Munia. Don Isabel capisce che anche suo figlio Adolfo è stato sequestrato. Cosme torna da Inigo a sollecitare e pretendere la lettera di raccomandazione per suo nipote. Dolores fa progetti per il suo super emporio e tenta la fortuna per saldare il prestito ma anche per concedersi qualche lussuoso capriccio. Alicia quando scopre che suo padre ha sfidato i terroristi insieme a Don Ignacio ha una inaspettata reazione.

Giovedì 16 aprile Mauricio e il capitano Hertas sollecitano governo e chiesa affinché si raggiunga un accordo che eviti di innescare uno scontro con gli anarchici che hanno sotto sequestro tra gli altri Don Ignacio e le sue figlie, Urrutia e Adolfo. Isabel è disperata e arriva a chiedere a Thomas di andare a liberare suo fratello. Don Filiberto raggiunge un compromesso con Mauricio per la ristrutturazione del tetto della chiesa. Marcela è stanca che chiunque si intrometta nella sua vita da quando è rimasta sola con Camelia. Mauricio rimpiange Donna Francisca e il suo potere. Pepe el Seco inizia a piazzare le cariche di esplosivo ma Adolfo critica il suo modo di agire.

Venerdì 17 aprile I terroristi ingenuamente seguono i consigli di Adolfo ignari di fare il suo gioco. Adolfo riesce a mettere in salvo tutti gli ostaggi e fa rientro a Puente Viejo celebrato dalla folla come eroe. Isabel orgoglioso di suo figlio finalmente può riabbracciarlo. Maqueda e Don Filiberto raggiungono un accordo e al buon fine il parroco scriverà la lettera di raccomandazione per il nipote di Cosme. Rosa e Marta sono visibilmente affascinate da Adolfo. Carolina chiede a Pablo di informare don Ignacio della loro storia d'amore. Raimundo si palesa al Cafè di Marcela.

sabato 18 aprile Raimundo spiega a Marcela come mai è a Puente Viejo e perché Francisca non è con lui. Marcela racconta a Raimundo perché Matias non è lì con lei e del suo stato d'animo. Dolores offre a Don Filiberto la soluzione per riparare il tetto della chiesa. Donna Isabel decide di fare una donazione alla chiesa per ringraziare Dio di aver salvato suo figlio Adolfo. Thomas ha uno scambio di sguardi con Marcela che non passa inosservato da parte di Adolfo. Adolfo incontra casualmente Rosa in biblioteca e come suo solito la corteggia. Marta chiede al padre di poter rimandare la partenza per Bilbao.

