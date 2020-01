Il Segreto, le trame dal 13 al 19 gennaio 2020

domenica 19 gennaio

La notizia che Puente Viejo verrà sommersa dall'acqua per l'invaso della diga, fa infuriare i paesani che reagiscono con terrore alle parole del sottosegretario Garcia-Morales. Carmelo comincia a studiare ogni possibilità per scongiurare il pericolo, Francisca vorrebbe opporsi ma Raimundo la blocca promettendole che ci penserà lui. Ester e Don Berenegario iniziano a raccontarsi le loro vite e quanto accaduto nel passato, ambedue felici di essersi ritrovati. Elsa e Isaac decidono di sposarsi appena possibile e che la cerimonia avverrà in piazza in modo semplice e senza spreco di denaro. Maria continua a fare esercizi da sola, l'infermiera Vilches interviene, ma qualcosa va storto.