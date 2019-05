Il Segreto, le trame dal 13 al 19 maggio 2019

Martedì 14 maggio ore 21.25 Rete 4

Saul rimprovera Julieta per non avergli dato ascolto intromettendosi negli affari di Severo. Anche Carmelo e Severo sono molto contrariati dall'iniziativa di Julieta e le chiedono di farsi da parte. Fernando parte senza dare notizia di sé e sia Maria che Raimundo sono molto preoccupati per l'avvicinarsi della scadenza per pagare il riscatto. Antolina non perde occasione per trattare Elsa come l'ultima delle sguattere, ma Elsa resiste decisa a portare avanti il suo piano per smascherarla. L'improvviso cambio di umore di Consuelo insospettisce Marcela, che con insistenza inizia a farle domande per sapere quale sia il motivo di tanta allegria. Anche la complicità tra Matias e Isaac irrita e insospettisce Marcela.