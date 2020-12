Il Segreto, le trame dal 14 al 20 dicembre 2020

12 Dicembre 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 14 a domenica 20 dicembre alle 16.40.



Lunedì 14 dicembre Di fronte a tutti i loro cari e mettendo da parte i brutti ricordi, Rosa e Adolfo suggellano il loro amore con un bacio che li terrà insieme per sempre. Rosa non potrebbe essere più felice dopo aver raggiunto il suo obiettivo e aver avuti la meglio su sua sorella Marta.

Martedì 15 dicembre Francisca affronta un altro giorno da sola in cui prendersi cura di Raimundo. Anche se Raimundo non risponde, Francisca sa che tutto quello che sta facendo lo fa bene stare bene. Senza preavviso, qualcuno bussa alla porta della sua nuova casa. Si tratta di Emilia, che lascia Francisca completamente sbalordita al suo ritorno.

Mercoledì 16 dicembre In casa Solozábal, la situazione rimane allegra, con donna Begoña che si diverte con Marta e Carolina, ma sempre con grande diffidenza di Manuela, che non crede che la signora sia guarita del tutto e teme una sua ricaduta. Durante una manifestazione repubblicana, Mauricio si infuria con i dimostranti e tenta perfino di colpire uno di loro con un pugno, mancandolo e finendo a terra, umiliato. L'uomo che ha schivato il colpo è il candidato repubblicano al seggio de La Puebla e, infatti, alla manifestazione è accompagnato da Alicia.

Giovedì 17 dicembre Ramón sembra stressato per il rapporto con Marta, fredda e distante, e inizia a farsi un'idea di quale possa essere il motivo. Nonostante questo, si offre di aiutare Pablo a entrare in contatto con María Jesús, a Bilbao, per tentare di convincerla a ritirare le accuse contro Urrutia. Il Capitan Huertas riesce a far avere a Encarnación una lettera del marito, mentre don Filiberto riceve un messaggio dalla società segreta.

Venerdì 18 dicembre A La Habana, Tomás e Maqueda si danno da fare per mettere in atto le migliorie alla sicurezza della miniera, ma Iñigo è preoccupato per le telefonate e le tangenti che continua a ricevere. Non sa ancora chi o cosa ci sia dietro. Emilia, tornata a Puente Viejo, è molto preoccupata per la situazione di Raimundo, come tutta la famiglia, ma nota anche una certa rivalità tra donna Francisca e la marchesa de los Visos. Chiede spiegazioni alla Montenegro, ma inutilmente.

domenica 20 dicembre (ore 14.15) Don Filiberto viene raggiunto in paese dal "portavoce" dell'organizzazione segreta che lo aveva rapito, che gli intima di accettare la loro proposta. Alicia fa il debutto in politica, con il suo primo comizio. Il paese accoglie bene le sue parole, ma non tutti sono d'accordo. Infatti, arrivano già le prime minacce.

