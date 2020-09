Il Segreto, le trame dal 14 al 20 settembre 2020

12 Settembre 2020 | 16:00 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 14 a domenica 20 settembre alle 16.20.



Lunedì 14 settembre Mauricio vuole creare un Consiglio Comunale rappresentato da varie personalità, di ogni ceto sociale, che abitano a Puente Viejo. Don Ignacio rifiuta l'offerta di farne parte, mentre Marta, forse temendo di dover lavorare accanto ad Adolfo, ne è entusiasta e si offre volontaria. Il Capitano Huertas istruisce Pablo sul comportamento da adottare quando sarà lontano da Puente Viejo per evitare di essere catturato e ucciso. Adolfo parla con Isabel della proposta lavorativa ricevuta da don Ignacio e la donna dà il suo consenso. Encarnacion, ingenuamente, racconta ad Alicia di Pablo e di tutto quello che accade alla Villa. Isabel è al settimo cielo per il viaggio che la porterà a trascorrere le festività natalizie insieme alla misteriosa persona che le telefona. Antonita è preoccupata perché dovrà rimanere sola con Francisca senza poterle dire che Isabel è partita. Adolfo regala l'anello di fidanzamento a Rosa.

Martedì 15 settembre Tomas mette in guardia Adolfo temendo che Isabel accetti di mandarlo a lavorare da don don Ignacio solo per avere un infiltrato presso il suo nemico. Mauricio offre a Matias di diventare consigliere comunale. Onesimo vince la lotteria giocando i numeri di Dolores e divide in parti uguali con Dolores, Tiburcio e Hipolito la vincita e rinuncia alla restituzione del prestito fatto a Dolores e questo permetterà il pagamento delle multe che ossessionano la donna. Isabel chiarisce a Inigo che lei è una donna libera e non deve rendergli conto di quel che fa o non fa. Pablo si ribella agli ordini di don Ignacio e decide di non partire. Francisca viene irretita dall'annuncio civetta, pubblicato sul quotidiano da Eulalia, per farla uscire allo scoperto.

Mercoledì 16 settembre Isabel parte senza avvisare Francisca affidandola alle cure di Antonita che però si tradisce facendo scoprire a Francisca che Isabel starà fuori per due settimane. Ignacio convince Pablo che l'unico modo per salvarsi è partire per l'America. Adolfo si mette in mostra per la sua preparazione tecnica, ma Urrutia continua a diffidare di lui. Don Ignacio invita Adolfo e Tomas a cenare insieme la notte della vigilia, ma Tomas non accetta l'invito. Dolores dopo aver pagato le multe deve affrontare un altro problema; la nostalgia di Tiburcio per il suo amico Meliton. Belen passerà le festività natalizie con il padre e famiglia. Matias comunica a una perplessa Alicia che sarà consigliere comunale. Carolina ascolta una conversazione che la riguarda tra Urrutia e Encarnacion.

Giovedì 17 settembre Urrutia aiutato da Encarnacion riesce a gestire le domande di Carolina senza tradire ulteriormente il segreto che incautamente stava svelando. Marta dopo aver accompagnato Mauricio a visitare i più bisognosi di Puente Viejo, capisce che nella vita i valori importanti sono altri e si impegna a lavorare per migliorare le condizioni di vita dei poveri. Adolfo comunica a Rosa che non cenerà con lei la notte della Vigilia e Rosa non la prenderà bene. Tomas, Inigo e Adolfo ceneranno insieme a La Habana. Matias chiede a Marcela di perdonarlo di tutti gli sbagli che fatto sia con lei che con Camelia. Tiburcio ha l'occasione di rivedere, forse in sogno, Meliton e insieme intonano ancora una volta i canti natalizi. Ignacio fa prova a mettersi in contatto con sua moglie in Austria. A mezzanotte tutti i paesani si ritrovano in piazza per gli auguri e per andare insieme in chiesa.

Venerdì 18 settembre Adolfo chiarisce la sua posizione a Damian ma la situazione tra loro non migliora. Anche Alicia ha un confronto con Matias e capisce che deve allontanarsi da lui. Durante le festività natalizie sia la miniera che la fabbrica restano aperte, ma in fabbrica gli operai di turno fanno solo manutenzione dei macchinari, mentre in miniera i turni di produzione non subiscono variazioni. Marta conferma a Mauricio la sua disponibilità nel ruolo di consigliere comunale dedito ad aiutare i più poveri di Puente Viejo. Francisca temendo di essere prigioniera escogita un modo per poter uscire dal padiglione de La Habana tendendo una trappola ad Antonita.

domenica 20 settembre Pablo arriva stravolto alla villa, sorprendendo sia don Ignacio che Marta. Il ragazzo racconta di essersi accorto che due uomini armati lo seguivano per ucciderlo. Carolina e le sue sorelle si schierano dalla parte di Pablo che chiede di tornare a nascondersi alla villa, mentre don Ignacio, preoccupato della relazione tra Pablo e Carolina, preme affinché si allontani da Puente Viejo. Urrutia consiglia a don Ignacio di raccontare il segreto che custodiscono da tanti anni. Dolores ha molto “materiale” su cui spettegolare: le nozze di Rosa e Adolfo e lo strano comportamento di Antonita, tuttavia preferisce fare dolci con sua nipotina Belen. Marta scopre che Mauricio è un uomo molto generoso con i più poveri e bisognosi. Onesimo, Hipolito e Tiburcio continuano a fare progetti per la loro pasta dentifricia.

Previous

Next