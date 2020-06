Il Segreto, le trame dal 15 al 20 giugno 2020

Isabel ringrazia Ignacio per averla salvata dal linciaggio. Ignacio le chiede se è contraria al corteggiamento tra i loro figli i aspettandosi un gesto ufficiale del suo consenso. Isabel accetta di apportare migliorie alla miniera e Matias, rappresentante dei minatori, ne viene informato. Da Tomas. Dolores riceve la visita di iun ispettore sanitario che le notifica una multa di mille pesetas a causa delle mosche di Onesimo. Alfonso invitato a cena alla villa informa don Ignacio che Isabel vuole andare a fargli visita per dimostrare il suo consenso al fidanzamento. Tra Marta e Adolfo si crea un'imprevista situazione di intimità.

Mercoledì 17 giugno

Rosa trova Marta e Adolfo soli in cucina e teme che sia accaduto qualcosa tra loro. Isabel, con Adolfo e Tomas, va all'aperitivo organizzato per lei alla villa e con l'occasione brinda all'unione tra Adolfo e Rosa. Dolores inizia uno sciopero della fame per protestare contro il Comune e le multe ricevute. Matias parla con Marcela dicendole di aver capito quanto per lui sia importante la famiglia e Marcela sembra disposta a perdonarlo ancora una volta. Tomas va alla locanda per pagare i pasti dei minatori e chiarisce alcune cose con Marcela. Le condizioni di salute di Pablo peggiorano e Carolina è costretta a chiedere aiuto.