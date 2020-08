Il Segreto, le trame dal 17 al 21 agosto 2020

Lunedì 17 agosto

Hipólito intende lasciare il suo lavoro di becchino perché le visioni dei cadaveri lo perseguitano. Pedro e Dolores appoggiano il ragazzo nella sua scelta, ma poi Hipolito sembra ripensarci quando riceve un'interessante proposta dal suo datore di lavoro. Felisa prosegue con i suoi piani per uccidere Pepa, ma alla fine sarà Angustias a farne le spese. Alfonso e Ramiro continuano a raccontare la storia dell'esistenza di mostro "succhiasangue", ma in realtà cercano di spaventare le persone per non farle avvicinare nella zona in cui è nascosto il loro fratello Juan. Francisca è contenta del fatto che Soledad sposi il marchese non immaginando che il marchese, in realtà, mediti vendetta nei suoi confronti.