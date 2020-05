Il Segreto, le trame dal 18 al 23 maggio 2020

16 Maggio 2020 | 16:30 di Redazione Sorrisi

Le trame de «Il Segreto», in onda su Canale 5 da lunedì 18 a sabato 23 maggio alle 16.10.



Lunedì 18 maggio Marta allontana Adolfo e tornata a casa, molto contrariata, dirà a Rosa che non gli porterà più le sue lettere. La preoccupazione spinge Carolina la spinge a voler andare da Pablo e portarlo via dalla caserma. Francisca chiede ad Antolita di andare a cogliere per lei un particolare fiore che raccoglieva quando andava a passeggiare con Raimundo. Dolores inizia a vendere tabacco senza la necessaria licenza. Marcela non vuole credere a quel che le dice Dolores sul tradimento di Matias e Alicia. Matias chiede a Marcela di mentire a Raimundo per poter andare a una riunione sindacale. Isabel mente a Francisca sul costo pagato per i terreni. Ramon arriva a Puente Viejo e, a un agitato don Ignacio, rivela finalmente l'esito dell'ispezione alla fabbrica.

Martedì 19 maggio Matias nega di avere una tresca con Alicia, ma Marcela non gli crede. Raimundo scopre la crisi matrimoniale tra Marcela e Matias e cerca di ricordare a Matias i suoi doveri. Dolores viene messa in guardia da Mauricio, ma lei continua a vendere tabacco senza la licenza. Encarnation capisce che Carolina e Pablo hanno una storia d'amore e le promette di mantenere il segreto. Adolfo dopo il rifiuto di Marta è assorto nei suoi pensieri e non riesce a lavorare. Don Ignacio organizza un banchetto per festeggiare in famiglia la buona notizia portata da Ramon, ma le sue figlie reagiscono come lui mai avrebbe immaginato.

Mercoledì 20 maggio Le sorelle Solozabar si alleano contro don Ignacio e la decisione di tornare a Bilbao. Marta racconta di quanto accaduto tra lei e Adolfo a Manuela e le chiede di aiutarla a fare allontanare Rosa da Adolfo. L'idiozia di Onesimo farà scoprire al Capitano Hertas che è proprio Dolores che fa contrabbando di tabacchi. Isabel continua a mentire a Francisca. Raimundo è fortemente convinto che Francisca sia da qualche parte a Puente Viejo. Matias ai ferri corti con Manuela non riesce a ingannare anche Raimundo che lo esorta a dirgli la verità.

Giovedì 21 maggio Don Ignacio non cede alla ribellione delle sue figlie e ribadisce loro che devono preparare i bagagli perché presto si trasferiranno a Bilbao. Carolina viene sorpresa da Encarnation mentre sta scappando da Pablo. Raimundo sollecita Matias a raccontargli cosa stia facendo della sua vita, dicendogli di aver capito che ha un'amante. Ramon offre a Urrutia il posto di don Ignacio alla fabbrica di Puente Viejo. Adolfo viene a sapere da Tomas che i Solozabar presto torneranno a Bilbao e la sua prima reazione è andare alla Villa, ma il fratello lo blocca. Matias riceve l'incarico di trasportare delle armi e parte per qualche giorno. Rosa chiede a Marta di consegnare una lettera di addio a Adolfo. Alicia va alla locanda e chiede di Matias causando la furiosa reazione di Marcela.

Venerdì 22 maggio Marcela non si lascia intimorire dalla sfacciataggine di Alice e la caccia dalla locanda. Dolores attende con preoccupazione l'ammenda per la vendita di contrabbando di tabacchi. Don Ignacio manda Urrutia a informare Isabel della sua partenza. Ignacio torna a Puente Viejo portando con lui sua figlioletta Belen. Tra Raimundo e Camelia si instaura un rapporto molto affettuoso. Ramon pensa di fare un'offerta di acquisto per la miniera di Isabel. Isabel, pur continuando a mentire su Raimundo, comunica a Francisca che presto potrà acquistare la villa. Marta, pressata dalle sorelle va a consegnare la lettera a Adolfo e accade l'inevitabile.

sabato 23 maggio Dopo averla baciata, Adolfo capisce che è Marta che ama. Marta ritorna a casa sconvolta e racconta tutto a Manuela. Rosa inizia a sospettare che Marta non le dica tutta la verità e minaccia di andare a chiedere ragione direttamente ad Adolfo. Ramon chiede a Ignacio di iniziare le trattative per l'acquisto della miniera di Isabel. Raimundo e Isabel si incontrano di nuovo ma lei non gli dice di Francisca. Onesimo ha un comportamento sospetto, quasi si stia nascondendo da un indesiderato che lo cerca. La chiesa di Puente Viejo sembra infestata dai tarli.

